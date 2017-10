 פדרר: "לא חשבתי שהשנה הזו תיראה ככה" 

קשה כל פעם למצוא את המילים כדי לתאר את התופעה ושמה רוג'ר פדרר. הטניסאי בן ה-36 ממשיך להראות שהוא עדיין כוכב וניצח היום (ראשון) 0:2 את רפאל נדאל בדרך לתואר נוסף העונה, הפעם בטורניר שנגחאי. השווייצרי (2 בעולם) התקרב למדורג ראשון ועל הדרך השיג ניצחון 5 ברציפות עליו, משהו שהוא לא הצליח לעשות כל הקריירה.

"נהדר להיות פה שוב בשנחאי", סיפר פדרר בסיום, "זה היה רגע נהדר לחזור בקריירה שלי לעשות את זה ולשחק מול אדם כמו רפא. לא חשבנו שהשנה תיראה ככה. כיף לחלוק את העונה עם נדאל, ואני מקווה שנשאר לנו עוד הרבה. מקווה שיהיו לנו עוד הרבה מפגשים בהמשך. מקווה לחזור לפה בעונה הבאה. זה היה שבוע ארוך, הקהל מילא את האצטדיונים ואני שמח שהקהל תמך בי. מקווה שנתראה בשנה הבאה".

נדאל סיכם: "רוצה לברך את פדרר על שנה נהדרת. שיחקת היום בצורה נהדרת. ברכות. השנה הזאת הייתה השנה המוצלחת ביותר שלי בסין, ניצחתי בבייג'ין, היו לי שבועיים טובים. אחרי עונה ארוכה, אני שמח שהיו לי תוצאות טובות כאן. אני רוצה להודות לכולם, לכל הקהל שהיה איתי נהדר במהלך השבועיים האחרונים, נהנתי לשחק כאן בשנחאי".

Federer now won five consecutive matches vs Nadal, something that Rafa done 3 times in the past against him. Nadal never won 6 consecutive..