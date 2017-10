 בין סולשיאר להנרי: המבחן של מרסיאל 

בקיץ 2015, כשהודיעה מנצ'סטר יונייטד על רכישתו ממונאקו של , ילד אלמוני יחסית בן 19, תמורת סכום עתק, גבות רבות הורמו. גל הביקורות על מועדון הפאר האנגלי היה אדיר. מהצד, זה היה נראה רכש של בהלה עבור הקבוצה של לואי ואן חאל, שהייתה נואשת לפתרון בחלק ההתקפי. 50 מיליון יורו (שהופכים ליותר ככל שהזמן חולף) הפכו את מרסיאל לבן-העשרה היקר בכל הזמנים. "הוא יכול להפוך לשחקן על", ניסה ואן חאל להדוף את הביקורות הקשות על רכישתו של הילד הצעיר, "הוא מוכשר ובעל אופי רב תפקודי".

חוסר הוודאות לגבי מרסיאל הגיע גם בתוך חדר ההלבשה של יונייטד. "ווין רוני ניגש לשאול אותי: 'מי זה ? כל התקשורת מדברת עליו'", סיפר קשרה של יונייטד דאז, מורגן שניידרלין הצרפתי. "הסברתי לוויין שיש לשחקן הזה פוטנציאל גדול מאוד. הוא טכני, מהיר, חזק. הוא כמו תיירי הנרי קטן ואפילו התקשורת עוסקת בהשוואה הזאת".

הבכורה של הצרפתי המגוון במדי יונייטד הייתה נפלאה. הוא עלה כמחליף נגד ליברפול, שינה את המשחק וסייע לה לנצח את המשחק עם שער נפלא. השדר האגדי מרטין טיילר התפעל מהטכניקה והכוח המתפרץ של הילד הצעיר. "השער שכבש מזכיר מאוד את שער הבכורה של הנרי בארסנל", התמוגג. ההשוואות הבלתי פוסקות לחלוץ העבר הנפלא, תג המחיר הגדול, והמנטליות 'הצרפתית' יצרו במהרה בועה מנטאלית למרסיאל.

לפוצץ את הבועה

חוסן מנטאלי זו תכונה חשובה. במיוחד לשחקן צעיר, שעוד לא סיים את ההתפתחות שלו, ומשחק בפרמייר ליג האינטנסיבית והלחוצה, הבמה היקרה ביותר בעולם. באנגליה, צעירים מוכשרים רבים נופלים בין הכיסאות בעקבות אי-התאמה לרמת הדרישות של המועדונים ברמות הגבוהות ביותר.

במנצ'סטר יונייטד קיוו והאמינו שמרסיאל לא יהיה עוד קורבן של בעיות מנטאליות. מאז שהגיע לתיאטרון החלומות היה נראה כי הוא מתנדנד ובקרב רבים הצרפתי המוכשר עדיין נמצא בגדר תעלומה. "אנתוני הוא שחקן נהדר עם פוטנציאל גדול", ניסה לנתח קלאודיו ראניירי, מנג'ר לסטר לשעבר, ומי שאימן את מרסיאל במונאקו.

"אבל הוא צריך לשנות את הגישה. המנטאליות הצרפתית לא תמיד נכונה, חייבים לעבוד קשה בכל יום". נראה כי הקיצוני הצרפתי מפנים לאט ובזהירות את מילותיו של האיטלקי. הגישה לפיה 'הכול יגיע בקלות' כבר נמצאת מאחוריו, ז'וז'ה מוריניו דואג לכך שגם בתקופה טובה – כלום לא יגיע בקלות.

סולשיאר של מוריניו?

מרסיאל נבחר לשחקן החודש של מנצ'סטר יונייטד, התרומה שלו מפתיחת העונה היא גדולה והוא מנצל כל הזדמנות שהוא מקבל ממוריניו. אז למה זה עדיין לא מספיק משכנע את הפורטוגלי לפתוח איתו ב-11 באופן קבוע? נראה כי ז'וז'ה מייעד תפקיד מעניין מאוד עבור הצרפתי הצעיר. העונה הוא קם מהספסל 5 פעמים במסגרת הליגה והחייה את המשחק של יונייטד בכל הזדמנות.

יחד עם מרסיאל, יונייטד הייתה ניידת יותר, מהירה יותר, ובעיקר קטלנית יותר. התפוקה של הצרפתי בהופעות הללו הייתה נפלאה בכל קנה מידה, שלושה שערים אליהם גם הוסיף שני בישולים. הממוצע? שער בכל 46 דקות על הדשא. מוריניו מאמין כי האיכויות של מרסיאל יכולות לבוא לידי ביטוי באופן מוחלט כאשר יש יותר שטחים עבור הקבוצה שלו, הצרפתי יכול לנצל את הכוח המתפרץ שלו ולהוציא את יונייטד להתקפות מעבר מהירות.

Anthony Martial for Man Utd in the Premier League since 2015/16.



Most goals (18)

Most assists (12)



Key member of the squad. ?? pic.twitter.com/FJSEh0fM9Z