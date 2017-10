 צמד לפקיר, 2:3 דרמטי לליון על מונאקו 

איזו פתיחה למחזור ה-9 בצרפת. ומונאקו סיפקו הערב (שישי) קרב גדול וגדוש בשערים, אבל המארחת שמרה את הדובדבן לשניות האחרונות. נאביל פקיר השלים צמד וקבע 2:3 מסחרר בפארק אולימפיק. האלופה מאבדת נקודות ומחר פריס סן ז'רמן תוכל להגדיל לחמש נקודות את הפער בראש הטבלה, כשתשחק מול דיז'ון.

כבר אחרי 10 דקות החגיגה נפתחה. נאביל פקיר קיבל כדור בצד שמאל של הרחבה, הגיע לקו הרוחב והעביר כדור מסוכן לאזור תיבת החמש, שחלף על פני כל ההגנה לפני שמריאנו הסיט אותו לרשת, 0:1 לליון.



כמו שקורה כל כך הרבה פעמים לחניכיו של ברונו ז'נסיו, הם ספגו זמן קצר לאחר מכן. באלדה קייטה העביר כדור עומק נפלא לרוני לופס, שקבע 1:1 בדקה ה-17 והחזיר את במהרה לעניינים.



הפתיחה המסחררת נמשכה וכעבור 6 דקות נוספות, חזרה להוליך. פרלאן מנדי שלח כדור אלכסוני שטוח למרכז הרחבה, פקיר בנגיעה בעט אותו לפינה הקרובה של סובאסיץ', 1:2 למארחים.





5 – Nabil Fekir has scored in each of his five home games in Ligue 1 2017/18. House. pic.twitter.com/076ObG2nEJ