 כך ארגנטינה הרעילה את ברזיל במונדיאל 90' 

1. פברגאס הודה: זרקתי משולש פיצה על סר אלכס פרגוסון

באנגליה נפתרה תעלומה גדולה בשבוע שעבר. ב-2004 היה משחק בין מנצ'סטר יונייטד לאלופה אז ארסנל, יונייטד ניצחה וקטעה רצף ארוך של ארסנל בלי הפסד. אז היו הרבה מאוד עצבים ובסיום, שחקנים רבו במנהרה והיה שם בלאגן גדול עד כדי כך ששחקנים התחילו לזרוק אחד על השני אוכל מהבופה ומשולש פיצה עף ישירות לפנים של אלכס פרגוסון.

היא נמרחה לו על כל הפנים והחליפה, האירוע הזה אפילו זכה לכינוי "קרב הבופה". פרגוסון לא ידע מי זרק את הפיצה, אבל אחרים אמרו לו שזה כנראה ססק פברגאס. אז 13 שנים אחרי פרשת הפיצה, פברגאס סוף סוף הודה בפעם הראשונה שהוא זה שזרק את הפיצה על פרגוסון.

Cesc Fabregas confirms he threw pizza at Sir Alex Ferguson 13 years ago during Arsenal and Manchester United's Battle of the Buffet! ???????????? pic.twitter.com/MLovKeVfg6

2. ברזיל התלוננה: הארגנטינאים הרעילו אותנו במונדיאל 1990

עוד תעלומה, שנפתרה הרבה קודם אבל שווה מאוד לשמוע עליה. במונדיאל 90, ארגנטינה וברזיל נפגשו בשמינית הגמר. ארגנטינה ניצחה 0:1 וברזיל התלוננה אחר כך לפיפ"א שהארגנטינאים הרעילו אותם, ממש ככה. ובדיעבד מסתבר שזה היה נכון - המעסה של ארגנטינה נכנס לתחומי המגרש כדי לטפל בשחקן, אבל תוך כדי גם מתעסק עם בקבוקי מים ומכניס לאחד מהם חומר לא ידוע.

אפשר לראות את זה בחצים - הארגנטינאים, בשיא אדיבותם, נתנו לשחקן ברזיל ברנקו לשתות מהמים, מסתבר שהיה שם חומר הרגעה ומאותו רגע הוא פשוט התנדנד כל המשחק, היה מבולבל ובסופו של דבר ארגנטינה ניצלה את זה וניצחה. אז באמת במשך תקופה לא היה איך ממש להוכיח את זה, אבל דייגו מראדונה הגדול הודה לעיני המצלמות על התרמית של ארגנטינה. ישב באולפן, סיפר את הסיפור ופשוט התפקע מצחוק - נקרע על הברזילאים.

After the Hand of God vs England in 86 Argentina described the drugged water in 1990 as the Holy Water. Peru cautious ahead of decisive game pic.twitter.com/WL3PSI02vj