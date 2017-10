 "ישראל? כולם מוזמנים למונדיאל בקטאר" 

במהלך השבוע האחרון, ישראל סיימה עוד שלב מוקדמות מונדיאל כושל. הכחולים לבנים הציגו את אחד הקמפיינים החלשים שלהם מאז ההצטרפות לאירופה, ודורגו במקום הרביעי, מאחורי אלבניה, איטליה וספרד. בכל הקשור לנבחרת, נראה שהעתיד לא מזהיר, ונכון לעכשיו העפלה לטורניר גדול נראית כמו תרחיש מופרך מאוד.

אם לא ייקרה משהו יוצא דופן, ב-2022 ייערך המונדיאל בקטאר. המתיחות בין ישראל לארצות ערב היא אחד הנושאים המטרידים בנוגע לאירוח המדינה מהמפרץ, אבל אחד הבכירים בוועדת התשתיות, חסן אל תחוואדי, הרגיע בראיון ל"ניו יורק טיימס" כנשאל על הסוגיה: "כולם יהיו מוזמנים. זאת תשובה פשוטה".

אחרי ההחלטה להעניק לקטאר לאחר את המונדיאל, נשמעו לא מעט תלונות בנוגע לכשירות המהלך והתנאים המחפירים שמקביל עובדי בניית האצטדיונים. למרות שהצהרתו אל תחוואדי לא ממש מסירה את הדאגה באופן מוחלט, מדובר בהתקדמות כלשהי.

