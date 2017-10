 נדאל עלה לרבע הגמר ויפגוש את דימיטרוב 

אחרי שכל ארבעת הגראנד סלאמים הגיעו לסיומם והמסך על שנת 2017 עומד לרדת, מיטב הטניסאים מנסים להשיג זכיה בתארים נוספים. היום (חמישי) ייצא לדרך הסיבוב השלישי של טורניר שנחאי עם ניצחון חלק של גריגור דימיטרוב על סאם קוורי. בנוסף, טייל עם 3:6, 1:6 על פאביו פוניני ויפגוש את הבולגרי.

דימיטרוב, שהשיג את תואר ה-ATP הראשון שלו לפני כחודש וחצי, מכוון גבוה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהבולגרי עבר את הסיבוב השלישי בטורניר כשגבר על יריב לא פשוט בכלל. הבולגרי שמר על ההגשות שלו, שבר פעם אחת במערכה הראשונה בה ניצח 3:6. את משחקון ההגשה הראשון שלו במערכה השנייה הוא איבד, אבל ענה מיד בשבירה וגרר שובר שוויון בו ניצח 6:7 (3). בסך הכל, המדורג תשיעי בעולם הנחית עשרה אייסים וסבל משלוש טעויות כפולות לעומת ארבע של יריבו.



Masters 1000 de Shanghai : Del Potro et Dimitrov filent en quart de finale https://t.co/0WGah55y3I pic.twitter.com/dQeWHMuxbm

גבר על המדורג רביעי בעולם אלכסנדר זברב, 6:3, 6:7 (5), 4:6. הארגנטיני, שהגיע לגמר הטורניר לפני ארבע שנים, נשבר במשחקון הראשון בדרך להפסד במערכה הראשונה, אבל הצליח להשלים מהפך. 22 אייסים היו לגרמני, שהציל שלוש נקודות משחק, אבל כשל מול המדורג 23.

מארין צ'יליץ' לא ממש התקשה מול האמריקני סטיב ג'ונסון, והעפיל גם הוא לסיבוב השלישי. שני הטניסאים שמרו על ההגשות במערכה הראשונה, אבל בשובר השוויון הקרואטי טייל עם 6:7 (1). במערכה השנייה הצליח צ'יליץ' להשיג שבירה אחת ולסגור עניין עם 4:6. הוא יפגוש את אלברט ראמוס וינולאס שגבר 6:7 (4), 4:6 על יאן לנארד שטרוף (58).



Marin #Cilic sees off Steve Johnson 7-6 6-4 to join Ramos in #Shanghai quarter-finals pic.twitter.com/cnnK27h8nK