 "יונייטד תציע למוריניו חוזה ל-5 שנים" 

האם ז'וזה מוריניו מצא סוף כל סוף בית? לפי דיווח ב"סאן", מנצ'סטר יונייטד מכינה הצעה לחוזה חדש לחמש שנים עבור המיוחד. הפורטוגלי, שחוזהו הנוכחי מסתיים בקיץ הבא, צפוי להרוויח סכום אסטרונומי של 65 מיליון ליש"ט למשך כל התקופה.

פתיחת העונה המוצלחת של יונייטד, בעיקר בזירה המקומית היא זו ששכנעה את ההנהלה להמשיך את ההתקשרות עם מוריניו. הסכום אותו יקבל המיוחד בחוזה החדש, יהיה דומה לזה שהוא מרוויח כעת ויעמוד למעשה על כ-13 מיליון ליש"ט לעונה.

אם אכן יישאר במשך כל תקופת החוזה, זאת תהיה הקדנציה הארוכה ביותר בקריירה של מוריניו. כידוע, המאמן הפורטוגלי סובל מ"קללת השנה השלישית", שמגיעה בדרך כלל אחרי עונה מוצלחת ומסתיימת בריבים מתוקשרים ופיטורים או עזיבה מרצון. בשורות השדים האדומים יקוו כי הפעם מדובר בשידוך ארוך טווח.

