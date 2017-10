 אופ"א חשפה: ישראל בדרג ה-3 בליגת האומות 

אופ"א אישרה היום (רביעי) את קבוצות הדירוג לקראת הטורניר החדש " ". מדובר במפעל שיתחיל בחודש ספטמבר 2018, יכלול את כל 55 הנבחרות החברות בארגון ויחליף למעשה את משחקי הידידות בינהן. היתרון: הקבוצה שתסיים ראשונה בדרג שלה תעלה באופן אוטומטי ליורו 2020.

כל נבחרת מדרג מסוים (ישראל לצורך העניין היא דרג C) תוצב בבתים של שלוש או ארבע נבחרות מאותו הדרג. הקבוצות יקיימו ביניהן ליגה פנימית (בית וחוץ, בין 6 ל-8 מחזורים). ארבע האחרונות בכל בית ירדו לדרג נמוך יותר. למשל הנבחרות בקטגורית C ירדו ל-D. כאשר כל מנצחת ליגה תעפיל לחצי הגמר מול קבוצות הדרג שלה. בסיום שלב הנוקאאוט הזה, המנצחת תקבל כרטיס אוטומטי ליורו 2020, בלי קשר למוקדמות היורו שיחלו ביוני 2019.

לאחר הכישלון במוקדמות מונדיאל 2018, נבחרת ישראל תדורג בקבוצת האיכות השלישית. חוץ מהכחולים-לבנים, גם הונגריה, רומניה, סקוטלנד, סלובניה, יוון, סרביה, אלבניה, נורבגיה, מונטנגרו, בולגריה, פינלנד, קפריסין, אסטוניה וליטא נמצאות בדרג השלישי. ההגרלה ב-24 בינואר. חשוב להבין, כי לקבוצות הדרג יש הזדמנות חסרת תקדים להעפיל לטורניר היורו גם אם כשלו במוקדמות היורו.

