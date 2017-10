 מסי סחב את ארגנטינה על הגב: הרשת מגיבה 

אחרי לילה ארוך ומלא בכדורגל משובח, ארגנטינה, אורוגוואי, קולומביה ופנמה העפילו למונדיאל. לאו מסי כיכב, ארה"ב התרסקה וצ'ילה הודחה, וברשת כמו ברשת, לא חסכו ביקורות. הפרעוש הופיע ב-2 מיליון ציוצים ושבר את הטוויטר, נשיא פנמה הכריז על יום חג ועוד. המיטב לפניכם:

רשימת 23 הנבחרות שעלו - נותרו עוד 9 מקומות פנויים

23??

????RUS

????BRA

????IRN

????JPN

????MEX

????BEL

????KOR

????KSA

????GER

??ENG

????ESP

????NGA

????CRC

????POL

????EGY

????ISL

????SRB

????FRA

????POR

????ARG

????COL

????URU

????PAN — #WCQ ???? (@FIFAWorldCup) 11 באוקטובר 2017 ארגנטינה, קולומביה, אורוגוואי ופנמה הבטיחו את המקום ברוסיה

What an emotional #WCQ night! ??

Late goals, comebacks & 4 tickets handed out to the #WorldCup in South America and CONCACAF

???????????????????????????? pic.twitter.com/q4ev5zlkV8 — #WCQ ???? (@FIFAWorldCup) 11 באוקטובר 2017 ניו זילנד תפגוש את פרו בפלייאוף

After a dramatic night in South America, the first confirmed intercontinental play-off sees ????New Zealand face ????Peru! #WCQ pic.twitter.com/9zHDz7TGxu — #WCQ ???? (@FIFAWorldCup) 11 באוקטובר 2017 אוסטרליה מול הונדורס

After a remarkable conclusion to @CONCACAF #WCQ, ????Australia will face ????Honduras in the intercontinental play-off next month! pic.twitter.com/ujtx9bOMmg — #WCQ ???? (@FIFAWorldCup) 11 באוקטובר 2017

Messi carrying Argentina like... pic.twitter.com/yFSHq6z3TV — Football Trolls (@Footballltrolls) 11 באוקטובר 2017

Congratulations Team Messi pic.twitter.com/f4cUJZPB66 — Footy Jokes (@Footy_Jokes) 11 באוקטובר 2017

Congratulations Team Messi. pic.twitter.com/mIzQPPpetr — Troll Football (@TrollFootball) 11 באוקטובר 2017

Messi runs this sport. pic.twitter.com/PdSB6LobNb — Messi (@Magical_Leo) 11 באוקטובר 2017 שחקני ארגנטינה תפסו תמונה עם מסי

?? | Messi celebrating in the dressing room. pic.twitter.com/Qgl8Uukd6A — Bar?aSpiral (@BarcaSpiral) 11 באוקטובר 2017

I guess you could say making #WorldCup2018 means a lot to Panama! ??pic.twitter.com/Gd1ua3gI6h — Joseph Sexton (@josephsbcn) 11 באוקטובר 2017

נשיא פנמה הכריז על יום חג

Panama have declared a national holiday in celebration of qualifying for a World Cup. pic.twitter.com/h1RCM6aEsw

— Eli (@ElMengem) 11 באוקטובר 2017

Party time in Panama! ???? pic.twitter.com/6GhdFen4dg — B/R Football (@brfootball) 11 באוקטובר 2017

panama y su pago ????al Mundial ?????? pic.twitter.com/XCfOT9umFn — Mr. Keso (@kudy_kesito) 11 באוקטובר 2017

Devastated. But we are forever grateful to our supporters. We will persevere. pic.twitter.com/9ATsjtE7o7 — U.S. Soccer (@ussoccer) 11 באוקטובר 2017

RIP US 'soccer'. pic.twitter.com/IZ92a73Mio — Piers Morgan (@piersmorgan) 11 באוקטובר 2017