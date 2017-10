 סמפאולי: "הכדורגל חייב את המונדיאל למסי" 

אוהדי נבחרת ארגנטינה וחובבי הכדורגל היפה ברחבי העולם כבר דמיינו את התסריט הגרוע מכל - האלביסלסטה מודחים ולא עולים למונדיאל. אך כשיש לך בקבוצה את לאו מסי, אתה יכול להיות רגוע. עם הגב לקיר ובגבהים של אקוואדור, הכוכב כבש שלושער אדיר והעלה בכוחות עצמו את ארגנטינה לגביע העולמי ברוסיה 2018.

מסי, שהפך למלך השערים בכל הזמנים של מוקדמות המונדיאל בדרום אמריקה עם 21 כיבושים, נשמע נרגש בסיום הדרמה: "חשוב שכולנו מאוחדים ושהנבחרת הלאומית מצליחה. אם כולנו נהיה ביחד, יהיה קל יותר. מגיע לנו להיות בגביע העולמי. למזלנו, הגבנו מהר אחרי השער שלהם. היום היה יום חשוב לכולנו. אני מודה לאוהדים על התמיכה, במיוחד בשני המחזורים האחרונים. תודה לאל, השגנו את המטרה".

הפרעוש, שיחד עם חבריו לנבחרת לא דיבר עם התקשורת בשנה האחרונה, המשיך: "נלחמנו, סבלנו ויכולנו לא להיות במונדיאל. אחרי הכל, הנבחרת תהיה שונה והיא תתחזק. בכל פעם שאני משחק בארגנטינה אני מנסה לתת את המיטב בשבילי ועבור הקבוצה. כל הזמן הזה שלא דיברנו עם התקשורת עזר לו להיות קרובים יותר. זה היה משוגע אם ארגנטינה לא הייתה עולה, זה לא הגיע לקבוצה שלנו. הנבחרת תשתנה, תגדל ותצא מחוזקת".

המאמן חורחה סמפאולי, שמונה במהלך הקמפיין, לא הסתיר על חיבתו לכוכב הכי גדול שלו: "מסי לא חייב את הגביע העולמי לארגנטינה, הכדורגל חייב את הגביע העולמי למסי. הוא הטוב בהיסטוריה. הכדורגל, הגביע העולמי, לא יכלו להיות בלי מסי. היינו צריכים לשחק עם זה בראש".

"אנחנו חזקים יותר עכשיו, המוקדמות יחזקו אותנו ויהיה קשה להתמודד מולנו בעתיד. הייתה לנו את האפשרות לעזור למסי להיות במונדיאל נוסף. הוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה של הכדורגל ואני מאוד נרגש להיות איתו בקבוצה", סיכם סמפאולי אחרי הלחץ הגדול בו היה.

גם פאולו דיבאלה, שהרבה אנשים הכתירו כיורשו של מסי, החמיא בקצרה לחברו לנבחרת: "אני בר מזל לראות אותו ולהיות קרוב למסי".

Roberto Ayala (Twitter): "I grabbed a shirt from the trunk of my memories and took the 19 that Lio used in Germany. Congrats, players!" pic.twitter.com/jUtVhXea2i