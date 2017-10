 ארה"ב הודחה, פנמה עלתה לראשונה למונדיאל 

ארה"ב הייתה תלויה אך ורק בעצמה במחזור הסיום של מוקדמות המונדיאל במרכז וצפון אמריקה. ניצחון מול טרינידד וטובגו החלשה היה מבטיח העפלה, כאשר גם תיקו היה מעלה את הנבחרת ב-99.9 אחוז לרוסיה. לא מספיק? גם במקרה של הפסד היו לארה"ב סיכויים לא רעים לעלות, אבל החבורה של ברוס ארינה כשלה ברגע האמת ותצפה בגביע העולמי מהבית. לעומתם, פנמה, שניצחה 1:2 את קוסטה ריקה, עלתה לראשונה בתולדותיה למונדיאל. הונדורס (2:3 על מקסיקו) בפלייאוף.

טרנידד וטובגו - ארה"ב 1:2

אחרי 7 הופעות רצופות בגביע העולמי, האורחת הודחה בבושת פנים מול הנבחרת ששיחקה אך ורק על הכבוד. שער עצמי של הבלם עומאר גונסאלס העלה את המארחת ליתרון אחרי 17 דקות בלבד, ואם זה לא הספיק הגיע אלווין ג'ונס וקבע 0:2 מפתיע בדקה ה-36. כריסטיאן פולישיץ' הנפלא של דורטמונד עוד הצליח לצמק בפתיחת המחצית השנייה (47) ולהעניק תקווה, אך עד הסיום ארה"ב לא הצליחה לכבוש שער נוסף בסן פרננדו. טרינדד וטובגו השיגה את ניצחונה השני בסה"כ במוקדמות וסיימה אחרונה, ארה"ב רק חמישית (מתוך 6). ככה נראה כישלון.

After a remarkable conclusion to @CONCACAF #WCQ, ????Australia will face ????Honduras in the intercontinental play-off next month! pic.twitter.com/ujtx9bOMmg