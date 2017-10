 אחרי ההדחה: רובן הודיע על פרישה מהנבחרת 

אחד השחקנים הגדולים ביותר בתולדות החליט לסיים את הקריירה הבינלאומית שלו. , באופן לא מפתיע, הודיע בסיום הניצחון 0:2 על שבדיה, בו הוא כבש צמד, שלא הספיק אפילו למקום בפלייאוף, כי זה היה משחקו האחרון במדי האוראנג'.

"זה היה מיוחד, איש הזכוכית החזיק מעמד הרבה זמן", אמר רובן הנרגש בסיום כשהוא מתייחס לכינוי שהודבק לו בעקבות הפציעות הרבות, "חשבתי על זה הרבה זמן, עוד לפני המשחק הזה, אבל המשכתי הלאה. אני בן 33 וזה הזמן לקבל החלטות. אני מתכוון להתמקד בקבוצה שלי. זה זמן טוב להעביר את המקל".

רובן ערך את הבכורה שלו במדי הולנד במשחק אימון מול פורטוגל באפריל 2003 בגיל 19 בלבד. הוא החליף את מארק אוברמאס, עוד אגדה הולנדית שהיה לקראת סיום דרכו בנבחרת. בסך הכל הוא כבש 37 שערים ב-96 הופעות בנבחרת ההולנדית.

הוא היה קרוב להעניק להולנד את הגביע העולמי ב-2010, כאשר הוביל כמעט לבדו את הנבחרת עד הגמר מול ספרד, אבל החמצה שלו מול איקר קסיאס עלתה לאוראנג' ביוקר והם הפסידו לבסוף 1:0 לאחר הארכה. ארבע שנים לאחר מכן הוא קטף את מדליית הארד עם הנבחרת בברזיל אחרי שהפסיד לארגנטינה בחצי הגמר.

