 "פלה, מראדונה, גונארסון. אין לי מה לומר" 

אחרי שהייתה אחת ההפתעות ביורו 2016, נבחרת איסלנד תנסה לעשות את אותו הדבר גם במונדיאל. גילפי סיגורדסון וחבריו ניצחו אמש (שני) 0:2 את קוסובו וגביע העולם ברוסיה יהיה הראשון שלהם. בכך, איסלנד תהפוך למדינה הקטנה ביותר ששולחת נציגה לטורניר.

מאמן נבחרת איסלנד, היימיר האלגרימסון, שעבד כרופא שיניים במשרה חלקית עד היורו, נותר בלי מילים בסיום. טוב, בערך. "זה מוזר מאוד, אני לא יודע מה לומר. פלה, מראדונה, ארון איינאר גונארסון", אמר האלגרימסון כשהוא מדבר על קשר קרדיף".

למאמן היו חששות שמא איסלנד לא תוכל להמשיך בהצלחה מהיורו גם במוקדמות המונדיאל: "הבירה הראשונה אחרי מסיבה היא לא הטובה ביותר. הדבר הקשה ביותר היה להמשיך אחרי המסיבה הגדולה שלנו בצרפת. היינו בבית שכלל את קרואטיה, טורקיה, אוקראינה ופינלנד שהיא הרבה יותר טובה מאשר המיקום שלה מראה. זו לא סוף ההצלחה, אלא זה מסע ארוך בדרך ליעד הסופי". בצד המפסיד בחרו לפרגן. מאמן נבחרת קוסובו, אלברט בוניאקי, אמר: "ברכות לכל נבחרת איסלנד. זו דוגמא נהדרת לנבחרות מהמדינות הקטנות כמונו".

גם בסרביה חגגו. הנבחרת עלתה לטורניר גדול ראשון מאז מונדיאל 2010 בזכות ניצחון 0:1 על גאורגיה משער של אלכסנדר פריוביץ' המחליף. נמניה מאטיץ' הזיל דמעה והמאמן סלאבוליוב מוסלין אמר: "מעט אוהדים האמינו שנעלה אחרי כל השנים האלה שלא היינו בטורניר גדול, וכל הקרדיט לשחקנים. הם השאירו הכל על המגרש בכל משחק. גם לאוהדים היה חלק גדול בכך ואני מודה להם".

