 יורו עד 21, מחצית: אירלנד - ישראל 0:3 

עם ארבע נקודות בקופה אחרי שני משחקים, פוגשת בשעה זו (שידור ישיר ב-5PLUS) הנבחרת הצעירה את מוליכת בית 5 של מוקדמות היורו, , במבחן הרציני הראשון שלה במוקדמות היורו. עד כה, ישראל ניצחה במשחק הפתיחה 1:3 את אזרבייג'ן וחילצה 0:0 מכובד בנורבגיה

הנבחרת מגיעה למשחק בסגל חסר, כאשר אור אינברום, ניר ברדע ודן גלזר הפצועים ייעדרו. החדשות הטובות הן שעומרי גלזר כשיר ופתח בין הקורות, כאשר גם רז מאיר, שהיה בספק בגלל פגיעה בקרסול, נכלל ב-11.

מרקו בלבול המשיך עם קו הגנה של ארבעה שחקנים, וציין בפני שחקניו כי הוא רוצה לראות שיפור במשחק הלחץ, בהנעת הכדור ובהצטרפות לרחבה. מארון גנטוס הועדף על פני אופק פישלר במרכז ההגנה וחבר לעמית ביטון. שון וייסמן ומנור סולומון התחילו בהתקפה.

מהלך המשחק

שער! 0:1 לאירלנד! כבר אחרי 36 שניות, המארחת עלתה ליתרון. מנינג הכניס רוחב מצוין, גרגו קוקס השתחל ודחק מקרוב. בדקה הרביעית, פלקושצ'נקו ניסה להשוות עם בעיטה חופשית מסוכנת מ-25 מטרים, הכדור חלף ליד השער. קרטיס כמעט הכפיל בדקה העשירית, לאחר שניצל בלבול גדול בהגנה הישראלית, אבל מול גלזר בעט החוצה. סולומון נשלח על ידי וייסמן, נכנס לרחבה ובעט, הכדור פגע בשחקן אירי ונהדף לקרן. סולומון כמעט השווה בדקה ה-25. החלוץ חטף כדור על סף הרחבה, הבעיטה שלו גילחה את הקורה הימנית של אוהרה.

Here's the goal from @reececox9 that has put the #IRLU21s ahead @tallaghtstadium. Live now on eir Sport 1! #COYBIG pic.twitter.com/ujeDRLXwcv