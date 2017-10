 מיליונים חגגו במצרים. סלאח: הגשמנו חלום 

למרות שזכתה בארבעה גביעי אפריקה בתקופה זו, בפעם הראשונה מאז מונדיאל 1990, מצרים עלתה לגביע העולמי. הפרעונים עשו זאת בצורה הדרמטית ביותר, כשגברו 1:2 על קונגו משער בפנדל של מוחמד סלאח בדקה ה-95. שחקנה של ליברפול, שהיה גם זה שכבש את השער הראשון במשחק, הפך לגיבור הגדול של המדינה.

סלאח, שכבש 32 שערים ב-56 הופעות במדי הנבחרת, הוציא מיליונים של אוהדים לרחובות קהיר ולכיכר תחריר שבמרכז העיר. מסוקים השליכו אלפי דגלי מצרים כל הקהל, שלא ידע את נפשו מרוב אושר לאחר 28 שנים מחוץ לטורניר הנבחרות היוקרתי בעולם.

"אני מברך את העם המצרי, הגשמנו את החלום שהיה חסר לנו הרבה מאוד זמן", אמר סלאח. "אני מאוד שמח להעפיל לגביע העולמי, מגיע לדור השחקנים הזה לשחק ברוסיה. זו הייתה שנה מיוחדת, עלינו לגמר אליפות אפריקה וסיימנו במקום השני. עכשיו אני חושב על פרס השחקן המצטיין של אפריקה".

גם דידייה דרוגבה בירך את חברו לשעבר בצ'לסי: "ברכות לחברי מוחמד סלאח שהפך למנהיג החדש הכדורגל המצרי". בנוסף, שחקני הנבחרת והצוות המקצועי זכו לכבוד גדול והוזמנו למשכן הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי.

Proud of my brother @22mosalah u became a real leader of a Nation ???? reminds me of C?te d’Ivoire in 2006 ????????#thebeautifulgame #russia2018 https://t.co/ZAPEgdmBkw — Didier Drogba (@didierdrogba) 8 באוקטובר 2017

נשיא ההתאחדות והקטור קופר צפויים להיפגש במטרה להאריך את חוזהו של המאמן, שהעלה את הנבחרת למונדיאל אחרי שנים רבות. למרות הביקורות, שכרו של הארגנטינאי צפוי לעלות מ-70 דולרים בחודש ל-100 אלף.

אגב, עיסאם אל-חדרי צפוי לשבור שיא מיוחד. השוער המצרי, שהשלים 90 דקות אמש, יהיה השחקן המבוגר ביותר בתולדות המונדיאל כשבינואר הקרוב יחגוג יום הולדת 45.

