 בדקה ה-94: סלאח העלה את מצרים למונדיאל 

זה היה דרמטי, זה לא היה קל, אבל מצרים עלתה הערב (ראשון) למונדיאל. הפרעונים שהיה חייבים לנצח את קונגו, גברו עליה 1:2 משער דרמטי של מוחמד סלאח בדקה ה-94. הכוכב סיים עם צמד והשער שכבש בתוספת הזמן שלח את המצרים לגביע עולם ראשון מאז 1990.

אחרי שאוגנדה וגאנה נפרדו ב-0:0 אתמול, המצרים ידעו שהם צריכים 3 נקודות כדי להבטיח את מקומם ברוסיה 2018 כבר הערב. 63 דקות המתינו האוהדים המצרים עד שראו כדור ראשון ברשת וזה קרה אחרי שסלאח השתלט על הכדור ברחבה והקפיץ מעל השוער בארל מוקו.

אחרי הטירוף וכשנראה היה שזה יספיק למצרים כדי לנצח, הגיעה הדקה ה-87, אז הקונגולזים הדהימו עם שער שוויון. תייבי בופומה ניצל חור בהגנת המארחים ושלח כדור נהדר לרחבה, שם היה ארנולד בוקה מוטו שכבש וקבע 1:1.

המצרים יצאו מההלם ושוב סלאח היה במרכז העניינים. הפרעונים קיבלו פנדל גבולי 4 דקות בתוך תוספת הזמן, קשר ליברפול לקח את הבעיטה, לא נכשל והכניס את האוהדים באצטדיון לטירוף. זה הספיק כדי לנצח ומצרים הפכה לנבחרת ה-15 שעולה למונדיאל ברוסיה.

