 פירלו הודיע על פרישה: "הזמן שלי הגיע" 

סופה של אגדה. אנדראה פירלו הכריז כי יפרוש מכדורגל בסיום החוזה הנוכחי שלו בניו יורק סיטי, שמסתיים ב-31 בדצמבר. האיטלקי בן ה-38, ששיחק העונה רק ב-15 מתוך 32 משחקים של הקבוצה מארה"ב, החליט לתלות את הנעליים באופן סופי.

"אתה מבין שהזמן שלך הגיע", אמר פירלו לגאזטה דלו ספורט. "בכל יום יש לי בעיות פיזיות, אני לא יכול להתאמן כמו שהייתי רוצה כי תמיד יש בעיות. בגילי, זה מספיק. אי אפשר להמשיך עד גיל 50. אעסוק במשהו אחר".

פירלו, שגדל בברשה האיטלקית ושיחק עם טל בנין, עבר לאינטר בגיל צעיר אבל לא מצא את מקומו. ב-2001 עבר ליריבה העירונית מילאן, שם הפך לאחד הקשרים האחוריים הטובים בעולם. עם הרוסונרי, המאסטרו זכה בין היתר פעמיים באליפות, ופעמיים נוספות בליגת האלופות.

אחרי 10 שנים במילאן, פירלו עבר ללא תמורה ליובנטוס, איתה זכה בארבע אליפויות רצופות. לאורך הקריירה בסרייה A, הקשר ערך 493 הופעות, כבש 58 שערים ובישל 58 נוספים. בנוסף, פירלו זכה עם איטליה במונדיאל 2006 ובסה"כ ערך 116 הופעות, בהן כבש 13 שערים.

Andrea Pirlo says he will retire from professional football when his NYCFC contract expires in December pic.twitter.com/Jest27pffe