 שיא חדש: ג'ונסון הגן על התואר בפעם ה-11 

דימיטריוס "מייטי מאוס" ג'ונסון עשה הבוקר (ראשון) היסטוריה, כשהגן את התואר בפעם ה-11 ברציפות. אלוף ה- במשקל עד 57 קילוגרמים, ניצח את ריי בורג בהכנעה במהלך הסיבוב החמישי והאחרון, במהלך האירוע שנערך בלאס וגאס, ימים ספורים לאחר הטבח הנוראי בעיר.

למעשה, ג'ונסון שבר את שיאו של אנדרסון סילבה האגדי, שהגן על החגורה במשקל בינוני במשך עשרה קרבות. "מייטי מאוס" הוא האלוף היחיד במשקלו מאז הוקמה הקטגורייה ב-2012.

