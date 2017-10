 רובן: היו הפתעות גדולות לאורך ההיסטוריה 

אחרי שהחמיצה את יורו 2016, נבחרת הולנד נמצאת על סף הדחה ממונדיאל 2018. האורנג' אמנם ניצחו 1:3 את בלארוס, אבל ה-0:8 הגדול של שבדיה על לוקסמבורג קבע כי הכתומים זקוקים לנס במחזור הסיום. הולנד תארח את השבדים ותצטרך להביס 0:7 כדי להשיג את המקום השני בבית 1, בהנחה שצרפת תנצח בביתה את בלארוס ותבטיח את הפסגה.

"אני עדיין מאמין", אמר אריאן רובן. "ההיסטוריה בכדורגל תמיד סיפקה הפתעות גדולות", המשיך הקפטן לקראת המשחק המכריע ביום שלישי. המאמן דיק אדבוקאט, שהחליף את דני בלינד במהלך הקמפיין, התלונן על העובדה שהמשחקים אמש לא נערכו באותה השעה: "זה מוזר. כשאתה יודע את התוצאה, זה יתרון או חיסרון".

אגב, לפני כעשרה ימים, עיתונאי מקומי שאל את המאמן 'מה יקרה אם שבדיה תנצח את לוקסמבורג 0:8?'. אדבוקרט הגיב: "הם לא ינצחו 0:8. איזו שאלה מטופשת. אני לא מאמין בזה".

29/9/2017: "What if #SWE vs #LUX ends 8-0?"



Advocaat: "They won't win 8-0, stupid question. Impossible"



7/10/2017: ???? 8-0 ????



Advocaat: pic.twitter.com/lNCn2igwGG