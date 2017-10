 נבחרת ספרד נחתה ללא טיאגו, פיקה וסילבה 

יום אחרי שעלתה למונדיאל 2018, נבחרת נחתה הערב (שבת) בישראל. אלופת העולם לשעבר שהביסה 0:3 את אלבניה, תפגוש את הנבחרת באצטדיון טדי ביום שני (21:45) למשחק שיסיים את קמפיין המוקדמות עבור שתיהן. לה רוחה הגיעה לארץ עם לא מעט כוכבים, אבל היא גם חסרה כמה וז'ולן לופטגי צפוי לבצע לא מעט שינויים בהרכב.

ג'רארד פיקה שעמד בין הסערה בימים האחרונים וספג בוז מאוהדי נבחרת במהלך האימונים והמשחק מול אלבניה, לא ישחק מול ישראל אחרי שספג כרטיס צהוב שלישי בקמפיין. גם דויד סילבה ירצה עונש השעיה ואליהם הצטרף טיאגו אלקנטרה, שכבש את השער השלישי מול האלבנים, אך נפצע בקרסולו. גם אנדרס אינייסטה הפצוע ודני קרבחאל החולה לא ישחקו בטדי.

מנגד, סרג'י בוסקטס שריצה עונש השעיה מול אלבניה, אמור לחזור להרכב. הספרדים יערכו את האימון הראשון שלהם בישראל מחר בערב באצטדיון טדי, ולפני כן המאמן ז'ולן לופטגי ושני שחקנים ידברו במסיבת העיתונאים.

למרות שהמשחק מול ישראל יהיה לפרוטוקול, לופטגי אמר לפני הטיסה: "אנחנו מגיעים כדי לשחק ולהיות תחרותיים". על המשחק מול אלבניה אמר המאמן: "שיחקנו מאוד טוב בחצי שעה הראשונה, אבל אחרי זה איבדנו שליטה. ציפינו שאלבניה תקשה, וכך היה. הקהל היה מצוין. היו קצת שריקות בוז, אבל אני מתמקד בדברים החיוביים גם ברמת הכדורגל וגם ברמת המדינה".

