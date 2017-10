 אליפות העולם: דולגופיאט זכה במדליית הכסף 

הישג מדהים. לאחר ההעפלה לגמר אליפות העולם בהתעמלות מכשירים ביום שלישי האחרון, הנציג הישראלי ארטיום דולגופיאט עלה הערב (שבת) למזרן במונטריאול, קנדה, ביצע את תרגיל הקרקע וזכה במדליית הכסף.

דולגופיאט עמד בלחץ, ביצע תרגיל מצוין בדרגת קושי גבוהה של 6.5 וקיבל את הציון 14.533, שהציב אותו במקום השני לאחר ארבעה תרגילים. קנזו שיראי היפני דורג ראשון עם ציון של 15.633.

כזכור, הישראלי בן ה-20 השיג ציון של 14.666 במוקדמות והפך לאחד מתשעת הפיינליסטים בגמר, כשדורג במקום הרביעי.

Artem Dolgopyat ???? had one short landing but the rest looked great. Huge triple twist at the end. #MTL2017GYM 14.533 for 2nd