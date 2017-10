 קפיצה לגובה: כוכבי הלאומית שעלו ליגה 

מועדון הכדורסל עירוני נהריה מתכבד להודיע על החתמתו (היום בבוקר) של השחקן דנזל ליווינגסטון (24, 1.93) ששיחק בעונה אשתקד בהפועל כפ"ס מהליגה הלאומית והעמיד ממוצעים של 21.1 נק', 10.7 כדורים חוזרים ו-3.2 אסיסטים ליווינסטון שחקן בעמדת הרכז /קלעי נחשב לאתלט ושומר מצויין . שיחק באוניברסיטת אינקרנתא וורד קארדינאל. ב2015 שיחק במדיה של היוסטון רוקטס בליגת הקיץ , לאחר שהרשים הוחתם לאותה עונה לNBA אך נחתך בסוף ספטמבר . מוזמנים לצפות בכמה מהלכים של דנזל https://www.youtube.com/watch?v=wHJyQtG_3cw https://www.youtube.com/watch?v=Dz42wc0e68M https://www.youtube.com/watch?v=12tqAhzf6XU

