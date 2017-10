 רואה פסגה: האלפ עלתה למקום ה-1 בעולם 

סימונה האלפ עלתה היום (שבת) לגמר טורניר בייג'ין, אחרי שגברה 0:2 על ילנה אוסטפנקו, במה שהיה שחזור גמר ווימבלדון האחרון. בעקבות הניצחון, הרומניה (2 בעולם) הבטיחה את העפלתה למקום ה-1 על חשבונה של גאברין מוגורוסה.

