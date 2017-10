 בופון: אנחנו חסרי ביטחון. חייבים להתעלות 

באיטליה מאוכזבים מאי העפלה מהבית המוקדם אל המונדיאל ברוסיה. האזורי סיימו אתמול (שישי) ב-1:1 מאכזב עם מקדוניה, ועם שריקת הסיום נקבע כי ספרד תסיים ראשונה את הבית, והם ככל הנראה במקום השני, ממנו יעלו לפלייאוף ויאבקו על כרטיס כניסה לגביע העולמי.

"ברור שהתוצאה לא חיובית וזה לא מה שרצינו", אמר מאמן איטליה, ג'יאמפיירו ונטורה, "מעכשיו, הדבר היחיד שחשוב הוא להחזיר לנו את האנרגיה, ולעבור לחשוב על השלב הבא. איטליה הולכת להיאבק בפלייאוף". אגב, כדי להבטיח את המקום ה-2, הנבחרת של ונטורה צריכה נקודה מול אלבניה.

"צריך לתת את הכבוד למקדוניה. היא הפסידה רק משחק אחד ב-2017, 2:1 והיו יכולים להשיג שיוויון. אנחנו לא מדברים על ספרד או גרמניה, אבל מקדוניה עדיין נבחרת טובה", הוסיף המאמן.

ג'יג'י בופון לא התחבא מאחורי תירוצים, הוא יודע שנבחרתו נראית רע ומקווה שהוא וחבריו יצליחו "להתעלות פסיכולוגית": "די ברור שאנחנו חסרי ביטחון כרגע, וזה ככל הנראה באשמת ההופעה שלנו בברנבאו. זה עשה לנו נזק ברמת האמונה העצמית"

בופון דיבר על הבעיות: "התיקו שלנו רק ממחיש כמה אנחנו צריכים לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו. כמה מאיתנו, כולל אותי, חייבים לקחת אחריות ולעזור לאחרים להיות חלק מקבוצה שיש בה התלהבות, יצירתיות ושרוצה להגיע למונדיאל" אגב, השוער הוותיק ערך אתמול את הופעתו ה-172 במסגרת אירופית, הכי הרבה אי פעם ביבשת.

