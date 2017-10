 ארה"ב התקרבה למונדיאל עם 0:4 על פנמה 

למרות שהגיעה עם הגב לקיר, ארה"ב הצליחה להתעלות הלילה (בין שישי לשבת) והביסה 0:4 את פנמה, במסגרת הבית של מרכז אמריקה במוקדמות המונדיאל. מקסיקו גברה 1:3 על טרינדד וטובגו במשחק חסר חשיבות והמשחק של קוסטה ריקה מול הונדורס נדחה עקב תנאי מזג האוויר הקשים.

ארה"ב - פנמה 0:4

האמריקנים ידעו שהפסד מול היריבה ככל הנראה ישאיר אותם מחוץ למונדיאל, ואף אחד באיצטדיון באורלנדו לא רצה לראות את זה קורה. המקומיים הסתערו על המשחק כבר מהפתיחה ובדקה ה-8 עלו ליתרון. התקפה יפה הובילה את הכדור אל ג'וזי אלטידור, שמסר לכריסטיאן פולישיץ', שהתקדם, עבר את השוער וגלגל פנימה מול 25,000 צופים. המשחק המשיך, והפעם היו תור פולישיץ' לבשל לאלטידור.

השחקן בן ה-19 של דורטמונד התקדם על הקו השמאלי והעביר כדור רוחב נהדר לחלוץ, שכבש מקרוב. האמריקנים רצו לגמור את הסיפור עוד לפני המחצית, וההזדמנות הגיעה לאחר שבובי ווד הוכשל ברחבה בדקה ה-41. אלטידור לקח את הבעיטה, העלה את ארה"ב ל-0:3 עם צ'יפ נהדר והשלים צמד ובישול. בדקה ה-63 הגיע החותמת הסופית, לאחר שווד קיבל כדור ברחבה, הסתובב וכבש בקלילות מול היריבה המסכנה.

במחזור הסיום, שייערך בעוד 4 ימים, תפגוש ארה"ב את האחרונה בבית, ומי שניצחה פעם אחת ב-9 משחקים, טרינדד וטובגו. אם הונדורס תנצח במשחק ההשלמה את קוסטה ריקה היא תהיה תלויה בעצמה לפחות למקום בפלייאוף במשחק האחרון מול מקסיקו, שכבר איבדה עניין בקמפיין (עלתה). פנמה תקווה למעידות, כשתפגוש במחזור הסיום את קוסטה ריקה.

