 מספרי ברזל: הנתונים של אינייסטה בברצלונה 

הוא הרבה יותר מעוד שחקן בברצלונה. תארים, אליפויות ורגעים קסומים הכניסו אותו להיכל התהילה של המועדון, וגם סידרו לו הערב (שישי) "חוזה לכל החיים". רגע אחרי שהוא חתם על ההסכם שהבטיח את עתידו בקאמפ נואו, בספרד אספו את כל המספרים מהתקופה הקסומה של הקפטן בבלאוגרנה.

- המשחק הראשון של התקיים ב-29 באוקטובר ב-2002, אז ברצלונה ניצחה 0:1 את קלאב ברוז' במסגרת שלב הבתים של ליגת האלופות. הקשר היה אז בן 18, כשלואי ואן חאל שלח אותו לבכורה.

- זו העונה ה-16 של אינייסטה בקבוצת הבוגרים של ברצלונה.

- בעונת הבכורה שלו, אינייסטה שותף רק ל-9 דקות.

- הגול הראשון של אינייסטה התרחש ב-14 בינואר 2004, בניצחון 1:3 של ברצלונה על לבאנטה במסגרת הגביע. הקשר כבש כבר בדקה הרביעית, ברגע אותו הוא בוודאי זוכר עד היום.

- לאינייסטה יש 30 תארים בברצלונה: 8 בליגה, 4 זכיות בליגת האלופות, 7 זכיות בסופר קאפ הספרדי, 5 זכיות בגביע הספרדי, 3 בסופר קאפ האירופי ו-3 בגביע העולם למועדונים. יחד עם מסי הוא השחקן שזכה בהכי הרבה תארים בתולדות המועדון.

- לאינייסטה יש 639 הופעות בוגרים והוא במקום השני בתולדות ברצלונה. לצ'אבי יש 767 כאלה, בעוד למסי 594.

- אינייסטה הבקיע 55 שערים: 34 בליגה, 11 בצ'מפיונס, 9 בגביע ועוד אחד בסופר קאפ הספרדי.

- אינייסטה מונה לקפטן בעונת 2015/2016, אבל ענד את הסרט כבר בעונת 2008/2009. בסה"כ אינייסטה ענד את סרט הקפטן 120 פעמים.

