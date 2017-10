 הרכב כל הזמנים של רונאלדו: CR7 בחוץ 

אפשר להגיד עליו הכל ולבקר את אורח חייו הספורטיביים, אבל על מקומו של לימה בהיכל התהילה של הכדורגל העולמי אף אחד לא יוכל לחלוק. הכוכב בחר הערב (שישי) בתקשורת בברזיל את 11 השחקנים של כל הזמנים שלו, כששם אחד בולט נותר בחוץ: כריסטיאנו .



שישה נציגים דרום אמריקאיים אפשר למצוא בהרכב שלו, כשניתן לראות עוד ארבעה נציגים לכדורגל האיטלקי, זכר לתקופה של החלוץ בסריה א'.

אז איך נראה ההרכב? ג'יג'י בופון הוצב בין הקורות, כאשר החוליה האחורית הורכבה מקאפו, פאולו מלדיני, פאביו קנאברו ורוברטו קרלוס. בקישור לימה בחר בזינדין זידאן ואנדראה פירלו, כשבאגפים הוצבו דייגו מראדונה וליאו מסי, בשיתוף פעולה שמצית את הדמיון רק לחשוב עליו.

אם עמדת הקיצוניים אוישה על ידי ברזילאים, אז החוד הוא כל ברזילאי והורכב מפלה ומרונאלדו לימה עצמו. מסכימים או הבחירה? הגיבו בסקרים.

