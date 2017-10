 "היו לי יחסים טובים עם שחקני באיירן" 

רגע אחרי מינויו של יופ היינקס לבאיירן מינכן, הגיע תורו של קרלו אנצ'לוטי לדבר. המאמן האיטלקי שפוטר מבאיירן מינכן בשבוע שעבר לאחר שרשרת תוצאות מאכזבות ויחסים רעים עם השחקנים, דיבר הערב (שישי) במהלך טקס באיטליה על סיום התפקיד אצל הבאוורים ודחה את השמועות על עימות בחדר ההלבשה.

"אני לא מרגיש בושה שפוטרתי", הוא פתח את דבריו, "באיירן היא עבר ואני לא מודאג לגבי ההמשך. ב-22 שנותיי תמיד היו לי יחסים טובים עם השחקנים שאימנתי, כי תמיד הענקתי להם כבוד, וכך גם היה בבאיירן מינכן".

"האם השחקנים היו נגדי? אני לא יודע, אבל כמאמן אני מחויב להציב את ה-11 הכי טובים והם צריכים לכבד את זה", הוא המשיךא ת דבריו, "אתגר הסתיים ועוד אתגר יתחיל. אשאר בבית במשך 10 חודשים, אצפה בכדורגל מהצד, אבל הרעב שלי לאמן נשאר. עוד אחזור".

אנצ'לוטי נפרד מבאיירן אחרי שנה וחצי במהלכה זכה באליפות ובסופר קאפ הגרמני. בבאיירן החליטו להיפרד ממנו אחרי שצבר 13 נקודות ב-6 מחזורים וספג 3:0 מפ.ס.ז' בליגת האלופות.

בינתיים, שחקני באיירן בעבר ובהווה חגגו את המינוי של יופ היינקס הערב, קיבצנו לכם את מיטב הציוצים והפוסטים:

Welcome back to the @FCBayern family, Jupp Heynckes ???? #da27 pic.twitter.com/sg7Kkhw13W

Pleased to see my former coach back at @FCBayern. I wish you a great and successful time, Jupp Heynckes! pic.twitter.com/FP9K20D8gF