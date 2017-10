 אינייסטה חתם על חוזה לכל החיים בברצלונה 

ברצלונה הודיעה לפני זמן קצר (שישי) כי הגיעה לסיכום עם על הארכת חוזהו בקאמפ נואו. בהודעה לא נכתב מה אורך החוזה החדש, אם כי צויין כי מדובר בחוזה שישאיר את הכוכב בקטאלוניה "לכל החיים".

"אני מרגיש קצת מוזר לעמוד פה", אמר אינייסטה במסיבת העיתונאים החגיגת לכבוד המאורע, "זה יום מיוחד עבורי. אני הולך להמשיך לעבוד בבית שלי ולהמשיך לחלום על הצלחה ותארים. זה המקום שבו קיבלתי הכל והפכתי לקפטן של המועדון, שעבורי זה כבוד אדיר. אני רוצה להודות לכולם על האפשרות שניתנה לי להאריך את החוזה שלי".

הקשר הוסיף: "תמיד אמרתי מאז שהגעתי לבארסה, שהקשר שלי למועדון הוא חזק. אני אהיה פה עד שהגוף, הראש והנשמה שלי לא יוכלו יותר. אני לא אוכל להיות טוב יותר במקום אחר. אני מקווה שנמשיך להצליח גם בשנים הבאות".

אינייסטה הגיע לברצלונה בגיל 12 מאלבסטה ומשם הכל היסטוריה. מאז עלה לקבוצה הבוגרת ב-2002, הוא הוביל את הקטאלונים לשמונה אליפויות, חמישה גביעים, שישה סופר קופה, ארבע זכיות בליגת האלופות, שני סופר קאפים אירופים ושלוש זכיות בגביע העולם למועדונים.

הקשר המחונן, שכבש 55 שערים ב-639 הופעות במדים של הבלאוגראנה, לא נסע עם נבחרת ספרד למפגשים עם אלבניה וישראל במוקדמות גביע העולם. זאת בשל פציעה אותה הוא סוחב מהניצחון האחרון בליגה על לאס פלמאס.

יש לציין כי ההסכם עם אינייסטה משחרר הרבה מאוד לחץ אצל ההנהלה שנמצאת תחת לחץ גדול מאז הקיץ האחרון. כרגע, מירב המאמצים מושקעים כעת כדי להסדיר את עניין החוזה של ליאו מסי. כזכור, הפרעוש נמצא בשנה האחרונה לחוזה שלו, ועדיין לא חתם על הסכם חדש, למרות שבארסה כבר הוציאה הודעה שיש סיכום.

?? Andres Iniesta...



- Games: 693



- Trophies: 31



The Barcelona captain has just signed a lifetime contract, the legend lives on ?? pic.twitter.com/3hPNPslAku