 עדיין מתוח: אוהדי ספרד שוב נגד פיקה. צפו 

קמפיין מוקדמות המונדיאל מתקרב לרגעי ההכרעה. ישראל תתארח מחר (שישי, 21:45) אצל ליכטנשטיין ובמקביל ייערכו עוד שני משחקים בבית 7. המוליכה, , תוכל לחגוג העפלה לגביע העולם כשתארח את אלבניה באליקנטה, בצל המתיחות בין ג'רארד פיקה לאוהדי הנבחרת אחרי משאל העם בקטאלוניה. תמתין למעידה של "לה רוחה" ותארח את מקדוניה.

אלופת העולם ב-2010 מגיעה למחזור הלפני אחרון במוקדמות כשיש לה הפרש שערים טוב ב-7 מזה של , שרחוקה 3 נקודות מהמוליכה. אם תהיה תוצאה זהה (ניצחון, תיקו או הפסד) בשני המשחקים, תעפיל מעשית. כדי לעלות רשמית לגביע העולם, היא צריכה לנצח את אלבניה ולקוות למעידה של .

ולמרות שהכרטיס למונדיאל קרוב מתמיד, בספרד עסוקים בעיקר במתיחות סביב פיקה. הבלם שידוע בדעותיו הפרו-קטאלוניות, הזיל דמעה כשדיבר על משאל העם של חבל הארץ והאלימות של המשטרה הספרדית במהלכו - אחרי המשחק של ברצלונה מול לאס פלמאס. הוא הבהיר שאם הנושא יהפוך לבעיה עבור הנבחרת, הוא יפרוש ממנה, אך בינתיים החליט להמשיך.

מאז אירועי משאל העם, גברה המתיחות בין פיקה לאוהדים שקראו בוז לעברו באימוני השבוע. אתמול הוא דיבר במסיבת העיתונאים של הנבחרת במטרה להרגיע את הרוחות, אבל זה לא ממש עזר וגם כשהגיע עם "לה רוחה" לאליקנטה לקראת המשחק מול אלבניה, הוא התקבל בשריקות מצד הקהל. זה קרה כשספרד הגיעה לבית מלון, שם המתינו כ-200 אוהדים.

