 חוזר מפרישה: היינקס ימונה למאמן באיירן 

נמצא המחליף לקרלו אנצ'לוטי. בבילד הגרמני דיווחו הלילה (בין רביעי לחמישי) כי יופ היינקס ימונה למאמנה החדש של באיירן מינכן. הגרמני צפוי לחזור מפרישה ולהוביל את הקבוצה מבוואריה עד לסיום העונה הנוכחית.

היינקס בן ה-72, ישוב לקדנציה שלישית בבאיירן, זאת אחרי שפרש ב-2013 אז הוביל את הקבוצה לטרבל חלומי (ליגת האלופות, אליפות וגביע).

כזכור, המועדון פיטר את אנצ'לוטי לאחר ההפסד 3:0 לפאריס סן ז'רמן והדיווחים על תאקלים עם שחקנים בכירים, דוגמת אריאן רובן ופרנק ריברי. במשחק הליגה האחרון מול הרטה ברלין, מי שעמד על הקווים היה עוזר המאמן ווילי סאניול, אך הקבוצה סיימה ב-2:2 מאכזב.

אגב, לפי הדיווחים, מי שצפוי לתפוס על המקום החל מעונת 2018/19 יהיה יוליאן נגלסמן, המאמן המצליח בן ה-30 של הופנהיים.

Bild, SportBild and Sky all confirm that Jupp Heynckes will be Bayern's interim coach until the end of this season! pic.twitter.com/PfbYauip00