 טיאגו: פיקה רגיל לאווירה עויינת 

עדיין לא הבטיחה את המקום במונדיאל ברוסיה, אבל בנבחרת עוסקים בימים האחרונים בעיקר בעתידו של ג'רארד פיקה. הבלם, תומך נלהב של עצמאות קטאלוניה, שוב התבטא כי אם הוא לא רצוי בלה רוחה, הוא מוכן לפרוש ועורר את זעמם של האוהדים. באימון האחרון הוא אף ספג קריאות בוז ונתלו שלטים נגדו.

אחרי שזכה לגיבוי מהמאמן, ז'ולן לופטגי, היום (שלישי) נקרא למערכה קשר באיירן מינכן, טיאגו, על מנת להגן על חברו. "בכל פעם שהגעתי לנבחרת, פיקה היה מחויב ושמח להיות פה", אמר, "מצער אותי שאני פה כדי לדבר על דברים שלא קשורים לכדורגל. אנחנו לא צריכים לדבר על פוליטיקה בנבחרת. את הדעות צריך לקחת הביתה. פה אנחנו צריכים לדבר על כדורגל".

טיאגו שמע את הקריאות נגד חברו לנבחרת וחברו לקבוצה לשעבר, אבל בטוח ביכולת שלו להתמודד איתן: "פיקה שיחק בברנבאו הרבה פעמים, הוא רגיל לאווירה עויינת. הוא תמיד שומר על אותו יחס. תמיד נהניתי ממנו כחבר לקבוצה וכשותף לדרך ואשמח אם זה יימשך".

קשר אתלטיקו מדריד, קוקה, הוסיף: "תמיד הייתה לנו תמיכה מהקהל. האווירה פה לא השתנתה. אנחנו מקצועים ומתעסקים בכדורגל. אנחנו מרגישים טוב לקראת אלבניה וישראל. זה לא יהיה קל, אבל אנחנו צריכים לנצח ולסגור את ההעפלה".

