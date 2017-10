 אנצ'לוטי בי-ם: עדיף שאשתוק בנוגע לבאיירן 

בעוד הוא מתאושש מהפיטורים מבאיירן מינכן, קרלו אנצ'לוטי הגיע לביקור בישראל והשתתף בטקס חניכת מגרש סינטטי ברובע הארמני בירושלים. המאמן האיטלקי, שרק לפני ארבעה ימים סיים את תפקידו נראה מחויך ושוחח עם העיתונאים שהגיעו למקום.

"בעשרת החודשים הקרובים אני מתכוון לנוח", אמר האיטלקי, שזכה בעונה שעברה עם הבווארים באליפות, "אז אגיד לא לקבוצות אחרות". שמו של המאמן עלה בהקשר של קבוצתו לשעבר, מילאן, אך לפחות בזמן הקרוב הוא לא מתכוון לחזור לקווים.

על התקופה בבאיירן מינכן אמר: "עדיף שאשמור על שתיקה בכל הנוגע לבאיירן. אני יכול רק להגיד שאני מאוד שמח להיות פה. זו מחוייבות שרציתי לבצע. הילדים הם העתיד שלנו".

כזכור, אנצ'לוטי סיים את תפקידו לאחר הפסד 3:1 לפאריס סן ז'רמן בליגת האלופות. עם עוזרו, ווילי סניול, באיירן הקבוצה סיימה ב-2:2 מאכזב מול הרטה ברלין בבונדסליגה כשהחיפוש אחר מאמן נמשך.

Ancelotti: "For the next 10 months I will rest, so no other teams," [LaGazzettadelloSport] pic.twitter.com/wKdlfv7QPs