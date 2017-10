 אינייסטה: "ההחלטה לשחק? עניין של ההנהלה" 

המהומות ברחבי ודרישת העצמאות של תושבי קטאלוניה, השכיחו את טעם ה-0:3 של על לאס פאלמאס. הבלאוגראנה נותרה מושלמת בליגה ושמרה על פער שבע הנקודות מריאל מדריד, אבל תשומת הלב הוסטה לאירועים שקרו דווקא מחוץ לאצטדיון.

ג'וזפ מריה ברתומאו ניסה לדחות את מועד המשחק, אבל בשל איומים מההתאחדות הספרדית הוחלט לקיימו. מי שהתייחס לכך הוא אקס : "אני לא הייתי מסכים לעלות למגרש, ואם היו מכריחים אותי הייתי דורש לעשות את זה מול קהל. עם כל ההשלכות".

ג'רארד פיקה בכה בסיום הניצחון על לאס פאלמס והכריז שהוא מוכן לפרוש מוקדם מנבחרת ספרד. גווארדיולה התייחס גם לכך: "לא הקשבתי לראיון שלו, אבל סיפרו לי עליו. ג'רארד מתבטא בצורה מאוד אמיצה. הוא, קרלס פויול וצ'אבי היו חלק מתור הזהב של הנבחרת, אז מי יכול לחשוב שהם לא אוהבים את ספרד? זאת מדינה מדהימה".

Piqu?, crying: "Playing today's match was the worst experience of my life" https://t.co/HMnAIgc6U0 pic.twitter.com/U10K7OEDJF