 צפו: רק 2:2 ליובה. 0:2 לרומא על מילאן 

המחזור ה-7 באיטליה המשיך היום (ראשון) עם דרמות ותוצאות מפתיעות במיוחד. יובנטוס מעדה לראשונה ואיבדה יתרון שני שערים בדרך ל-2:2 אצל אטאלנטה. עוד קודם לכן, נאפולי הביסה 0:3 בבית את קליארי בקלילות ונותרה מושלמת ובראש הטבלה. אינטר גברה 1:2 על בנבנטו האומללה ולאציו השתוללה עם שישייה לרשת של ססואולו. במשחק המרכזי, רומא חזרה מסן סירו עם 0:2 חשוב על מילאן.

אטאלנטה - יובנטוס 2:2

דווקא אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, בהם ספגה שער אחד בלבד, הגברת הזקנה זייפה בברגאמו והצליחה לאבד יתרון של שני שערים בדרך למעידה ראשונה העונה. מי שצפה בניצחון 0:2 על אולימפיאקוס בליגת האלופות בשבוע שעבר אולי לא הופתע שיובנטוס התקשתה היום וזאת למרות שפתיחת המשחק הייתה נהדרת מבחינתה.

אחרי 21 דקות מאופסות, שוער אטאלנטה ברישה הסתבך עם בעיטה די חלשה של בלייז מטווידי ופדריקו ברנרדסקי עט על הריבאונד והבקיע מקרוב - 0:1 ליובנטוס. רק 3 דקות חלפו, הפעם ברנרדסקי עבר לתפקיד המבשל וסידר לגונסאלו היגוואין שער קליל שני בדרך ל-0:2 מבטיח מאוד לזכות הגברת הזקנה בברגאמו.

מסימיליאנו אלגרי כבר היה בטוח שהוא בדרך לניצחון, אבל אטאלנטה חזרה לחיים שבע דקות בלבד אחרי השער של היגוואין. ג'יאנלואיג'י בופון הסתבך עם בעיטה חופשית מרחוק, מתיאה קלדרה שיחזר את השער הראשון של יובנטוס ודחק מקרוב לרשת - רק 2:1 לביאנקונרי במחצית.

יובנטוס התקשתה מאוד גם במחצית השניה ובסופו של דבר גם נענשה. בדקה ה-67, הגבהה מושלמת של אלחנדרו גומס מצד שמאל מצאה את הראש של בריאן כריסטנטה שהמשיך בנגיחה עוצמתית לרשת - 2:2 אדיר לזכות אטאלנטה. יובנטוס עוד קיבלה פנדל והזדמנות פז לחזור בכל זאת עם ניצחון לטורינו, אבל פאולו דיבאלה החמיץ ברשלנות מהנקודה הלבנה אחרי שבעט לפינה השמאלית של ברישה והשוער האלבני הימר נכון.

זה היה הפנדל הראשון שדיבאלה מחמיץ בליגה האיטלקית ואין ספק שהמעידה הראשונה של הגברת הזקנה העונה כואבת ומשמעותית. בעקבות התיקו, כאמור, יובנטוס רק במקום השני עם 19 נקודות ובמרחק שתי נקודות מנאפולי, שניצחה מוקדם יותר 0:3 את קליארי ונותרה היחידה שמושלמת. אטאלנטה עדיין תקועה במרכז הטבלה והיא במקום ה-11 עם 9 נקודות בלבד.

מילאן - רומא 2:0

הרוסונרי ממשיכים לקרוס. אחרי ההפסד המביש לסמפדוריה, מילאן, שביצעה מסע רכש מרשים בקיץ, פשוט לא מצליחה להתרומם. הקבוצה של וינצ'נזו מונטלה מתקשה לייצר מצבים ליד שער היריבה ומשלמת על כך בשל הגנה רעועה. רומא חיכתה עד הדקה ה-72 כדי לכבוש את הראשון. אדין דז'קו קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושיחרר בעיטה, שפגעה ברומאניולי והכניעה את דונארומה.

5 דקות עברו ואלנסדרו פלורנצי הכפיל את התוצאה לאחר מחדל נוסף בהגנת המארחת. אם לא די בכך, האקן צ'אהלנולו הורחק בצהוב שני בדקה ה-80. מילאן תצא לפגרת הנבחרות עם הרבה חומר למחשבה, כאשר גם עתידו של מונטלה לא מובטח. הרוסונרי מדורגים רק במקום השביעי לאחר שכבר הספיקו להפסיד 3 פעמים בעונה הקצרה. לעומת זאת, רומא עלתה למקום החמישי עם 15 נקודות, כאשר היא עדיין חסרה משחק.

72': Edin D?eko ??

76': Alessandro Florenzi ??



A quickfire double from Roma gives them a comfortable lead at the San Siro. pic.twitter.com/zHQyJhZjyr

— Squawka News (@SquawkaNews) 1 באוקטובר 2017