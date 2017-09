 קרבאחל הוצא מהסגל בגלל מחלה בליבו 

אחרי כל הביקורות ואיבודי הנקודות בליגה, הגיעה תצוגה משכנעת במיוחד של ריאל מדריד, 1:3 על דורטמונד בחוץ, כדי להשתיק את כל המקטרגים. הבלאנקוס יארחו מחר (ראשון) את אספניול במטרה לרשום סוף סוף ניצחון בית ראשון בליגה ולשמור על ברצלונה בטווח סביר.

את הכותרות ערב המשחק, תפס דני קרבאחל שייעדר עד להודעה חדשה בשל זיהום בקרום הלב, כך הודיע המועדון רשמית . השחקן הוצא כמובן מהסגל של הבלאנוקס למשחק מול הקבוצה מברצלונה ולא צפוי להופיע למשחקים של נבחרת ספרד מול אלבניה וליכטנשטיין בסופ"ש הבא. מי שיחליפו בהגנה הוא נאצ'ו.

המאמן זינדין זידאן מקווה לניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות: ״אנחנו רוצים להמשיך במה שאנחנו עושים, ניצחנו במשחקים האחרונים שלנו ונקווה למשחק טוב גם בראשון. אנחנו לא חיים בעבר ובמה שהיה, מה שקרה קרה. אנחנו יכולים לשנות את זה וזה מה שננסה לעשות״.

זידאן נשאר מעורפל לגבי שיתופו של גארת׳ בייל, שכבש שער נפלא מול דורטמונד, אבל לא התאמן בשל רגישות בשריר: ״נראה בראשון, אנחנו תמיד משתדלים לא להסתכן כשיש פציעה קטנה. לא חושב שתהיה בעיה עם המשחקים של וויילס, זה תלוי בגארת׳ ובכושר שלו״. מרסלו, תיאו, כרים בנזמה ומתאו קובאצ׳יץ׳ ימשיכו להיעדר בשל פציעות.



MARCA:



?? Ceballos pushing to start against Espanyol



?? He may start tomorrow with Zidane resting players that faced BVB. pic.twitter.com/nSUIA66lxG