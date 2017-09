 חיבוקים ונשיקות: 2:6 לפ.ס.ז' על בורדו 

אם מישהו עוד פקפק ביישור ההדורים בין ניימאר לאדינסון קבאני אחרי ה-0:3 על באיירן, הרי שהערב (שבת) התקבלה הוכחה נוספת לכך שהכל בסדר בפארק דה פראנס. סגנית האלופה דרסה 2:6 את בורדו עם מחצית ראשונה מפלצתית, יממה לאחר שמונאקו המשיכה בכושרה הירוד עם 1:1 ביתי מול מונפלייה.

פ.ס.ז׳ - בורדו 2:6

המחצית הראשונה הטובה ביותר בהיסטוריה (לפחות מבחינה סטטיסטית) של הפריזאים, שכבר בדקה ה-5 עלו ליתרון מכדור חופשי מושלם של ניימאר מ-25 מטר. כעבור 7 דקות הברזילאי בישל בכדור עומק מצוין לקבאני, שהכפיל מקרוב בקלות. המבול נמשך ובדקה ה-21 העביר ברצ׳יצ׳ה כדור רוחב מסוכן ותומא מונייה היה שם כדי להרשית על סף הרחבה, שלושה שערים בשלוש בעיטות של פ.ס.ז׳.

3 - Paris have found the net with each of their first 3 shots of the game. Perfect. pic.twitter.com/UzgnpRFFrO