 "אוהב את המשחק, מנסים לקחת אותו ממני" 

עדיין מתקשה לעכל את הבשורה. כוכב מכבי ת"א בעונה שעברה התבשר אתמול (חמישי) על כך שהוא הושעה מכל פעילות במסגרות של FIBA ל-4 השנים הבאות, במה שעשוי למעשה לשים סוף לקריירה שלו.



הפורוורד בן ה-31, שחתם רק הקיץ בז'יאנג צ'וז'ו מהיגה הסינית לא מתכוון לוותר לאחר העונש עליו הוא צפוי לערער, כשהבוקר הוא אף צייץ בטוויטר וחשף במעט את מה שעובר עליו. "אוהב את המשחק הזה. אני תוקף ברגע שאני מרגיש שמנסים לקחת אותו ממני", הוא כתב, "המטרה שלי היא לשים את העבר הלא מושלם שלי מאחור ולרדוף אחרי העתיד המבטיח".

גם אתמול, הפורוורד שיחרר שלושה ציוצים שמתייחסים להחלטה של הבית הדין, ולא הצליח להסתיר את כעסו: "אתם פוגעים בפרנסה של משפחות שלמות בגלל שאתם מחפשים כותרות וסיפורים. אין פלא שכל כך הרבה שחקנים הפסיקו לשחק באירופה בעונה שעברה ועוד הרבה שחקנים יילכו בעקבותיהם".

שחקן הצהובים לשעבר המשיך והפציר: "תפסיקו להקשיב לכתבים חסרי מושג. אין להם שום כבוד לשחקנים אמריקאים ואף אחד לא נותן על זה את הדין. לשחק עם החיים ועם הקריירות של בני אדם בשביל כותרת בעיתון זה הדבר הכי חסר כבוד שאפשר לעשות למישהו".

כזכור, כוכב הצהובים לא הסכים לעבור בדיקת סמים שגרתית שנערכה מטעם פיב"א באימון הקבוצה. באותו היום, לפני שהחל האימון הגיעו הבודקים וביקשו לבדוק את מקל, ראד ו-ווימס. שחקנים במכבי ת"א העידו בשיחה עם ערוץ הספורט שמקל נתן ראשון את הדגימה במהירות, כאשר על פי גורמים בקבוצה, ווימס סירב לבצע את הבדיקה. ראד, כאמור, ביצע את הבדיקה.

לאימון שלאחר מכן ווימס לא הגיע, אחרי שקיבל הנחיה ממנהלי הקבוצה שלא להתייצב לאימון בעקבות מה שאירע. לאחר מכן הוא עזב את ישראל ולא שב. השחקן העמיד ממוצעים של 11.6 נקודות, 3.4 אסיסטים ו-3.3 ריבאונדים ב-27 דקות ב-19 משחקים ביורוליג. בליגת העל הפורוורד קלע 7.7 נקודות, מוסר 4.5 אסיסטים וקולט 3.8 ריבאונדים למשחק ב-24.3 דקות.



פסק דין זהה ניתן לאנג'איי, ששיחק בעונה שעברה בבני הרצליה. בגופו נמצא חומר אסור ומיד עם הודעת הסוכנות את תוצאות הבדיקה עזב הסנטר את הארץ. כמו ווימס, גם אנג'איי כמובן לא נכח אתמול בדיון.

I ??this game!?? And I sometimes ATTACK when I feel anyone is trying to take it away! #MyBad