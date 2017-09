 מחסום לפפ: מאזן האימה של המאמן מול צ'לסי 

הפרמייר-ליג תגיע בשבת (19:30) לנקודת רתיחה, כאשר האלופה, צ'לסי, תארח את מוליכת הטבלה, מנצ'סטר סיטי במסגרת המחזור השביעי. שתי הקבוצות מגיעות בכושר נהדר. חניכיו של פפ גוארדיולה ניצחו שבעה משחקים ברציפות ואילו הבלוז יצאו עם ידם על העליונה בשבעה משמונת המשחקים האחרונים שלהם.

החדשות הכי טובות עבור אנטוניו קונטה הן חזרתו לכושר של אדן הזאר. הקשר הבלגי, שהיה פצוע בפתיחת העונה, פתח בהרכב בפעם השניה בלבד העונה מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות והוביל את הקבוצה לניצחון חוץ מרשים. "אנחנו בטוחים בעצמנו", סיפר השחקן לקראת המפגש המסקרן, "אבל גם סיטי משחקת טוב. יהיה משחק טוב". דויד לואיז יהיה השחקן המשמעותי היחיד שייעדר עבור הבלוז, לאחר שספג אדום מול ארסנל.

מנגד, הקבוצה של פפ גוארדיולה משחקת, אולי, את הכדורגל הטוב ביותר באירופה. היא כובשת בצרורות (24 שערים בששת המשחקים האחרונים) ועושה זאת עם כדורגל שוטף וסוחף שמתחיל להזכיר את הקדנציה של הספרדי בברצלונה. עם זאת, בקבוצה ספגו שתי מכות ביממה האחרונה עם תאונת הדרכים בה היה מעורב סרחיו אגוארו והחדשות לגבי פציעתו של בנז'מין מנדי. השניים, כמובן, ייעדרו מהמשחק, כמו גם וינסנט קומפאני.

Get well soon fr?ro! ?????? @benmendy23 pic.twitter.com/lFTw6WX19j

מעבר לכך, לפפ גוארדיולה אין זכרונות טובים מהמפגשים מול צ'לסי. אשתקד הוא הפסיד בפעם הראשונה בקריירה שלו הוא לאותו מועדון פעמיים באותה עונה ובשבעה מפגשים מול הבלוז, הוא מעולם לא ניצח ב-90 דקות (בגמר הסופר קאפ ב-2013 המשחק הסתיים בשוויון לפני שבאיירן של הספרדי ניצחה 4:5 בפנדלים). בנוסף, הזאר היה מעורב בחמישה שערים בחמשת המשחקים האחרונים מול הסיטיזנס (שלוש כיבושים ושני בישולים).

"זה משחק ענק, אבל אנחנו מרגישים מוכנים", אמר הקשר, אילקאי גונדואן, שצפוי להיות כשיר, "אם תשאל את המאמן, תמיד יש מה לשפר, אבל אנחנו יודעים שיש לנו קבוצה טובה, יש לנו שחקנים טובים ונותר לנו רק להוכיח את זה".

בעוד סיטי צפויה להקיז דם בסטמפורד ברידג', מנצ'סטר יונייטד תארח בבית את נועלת הטבלה, קריסטל פאלאס, בתקווה לחזור אל המקום הראשון. אל רשימת הפצועים הבלתי נגמרת של ז'וזה מוריניו הצטרף באמצע השבוע אנתוני מרסיאל, שנפגע במהלך הניצחון על צסק"א. מרוואן פלאייני, מייקל קאריק, מרקוס רוחו, פול פוגבה, זלאטן איברהימוביץ' ופיל ג'ונס ימשיכו להיעדר, בעוד אנטוניו ולנסיה צפוי לחזור לסגל. פאלאס, יש לציין, היא הקבוצה היחידה ללא נקודות העונה בפרמייר-ליג.

משחקים נוספים: האדרספילד - טוטנהאם, בורנמות' - לסטר, סטוק - סאות'המפטון, ווסט ברום - ווטפורד, ווסטהאם - סוואנזי.

Next up for the Blues... pic.twitter.com/m6hVWMRkak