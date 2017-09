 נשיא באיירן: כשהאויב במיטה שלך, זה גרוע 

עדיין מלקקת את הפצעים אחרי ההפסד 3:0 לפ.ס.ז' בליגת האלופות, שהוביל לפיטוריו של המאמן קרלו אנצ'לוטי. למרות שהכתובת הייתה על הקיר מפתיחת העונה, בגרמניה מתחילים לחשוף מה קרה מאחורי הקלעים שהוביל לפיצוץ הגדול בין המאמן האיטלקי לשחקניו.

על פי הדיווחים, לפני המשחק מול פ.ס.ז', אנצ'לוטי רשם את ההרכב על הלוח ועזב את חדר ההלבשה מבלי לנפק הסבר להשארתם של כמה מהשחקנים הוותיקים והבכירים בחוץ. יתרה מכך, ג'רום בואטנג, שנאמר לו כי יהיה חלק מהסגל, לא נכלל בו בסופו של דבר.

בואטנג היה חלק מחבורה של חמישה שחקנים שהובילו את המרד נגד המאמן והבהירו להנהלה כי זה יהיה או הם או הוא. לצידו היו פרנק ריברי, אריאן רובן, תומאס מולר ומאטס הומלס, כולם שחקנים בכירים ו-ותיקים, בנוסף, היו תלונות מצד השחקנים על השיטות והקצב באימונים של אנצ'לוטי.

ההחלטה לפטר את אנצ'לוטי נלקחה ב-03:30 לפנות בוקר לאחר ההפסד, כאשר ההודעה הגיעה רק בצהריים. "כשהאויב נמצא במיטה שלך זה הכי גרוע", אמר לתקשורת הגרמנית נשיא באיירן, אולי הנס, "כמאמן, אתה לא יכול שהשחקנים המובילים שלך יהיו נגדך. לכן פעלנו.

לא ברור אם אנצ'לוטי יישאר מחוסר עבודה הרבה זמן. למרות שהצהיר על רצונו לקחת חופש, המאמן מבוקש גם בסין וגם באקסית שלו, מילאן, כאשר מעמדו של וינצ'נזו מונטלה לא הכי יציב. ווילי סניול צפוי לעמוד על הקווים במחזור הקרוב בבונדסליגה מול הרטה ברלין, כאשר תומאס טוכל החופשי ומאמן הופנהיים, יוליאן נגלסמן מועמדים לקבל את התפקיד באופן קבוע.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers