 אינייסטה: "חוזה חדש? חדשות טובות בדרך" 

ברצלונה התקשתה מאוד מול ספורטינג ליסבון, אבל הצליחה לחזור מפורטוגל עם 0:1 יקר בזכות שער עצמי של סבסטיאן קואטס. הקטאלונים נותרו מושלמים והתבססו בראש הבית בליגת האלופות. עיתון 'ספורט' עלה עם הכותרת: "מובילים בכל המפעלים", והתייחס כמובן לפתיחת הליגה המושלמת של הקבוצה.

ליאו מסי השתווה לקרלס פויול עם 593 הופעות במדי המועדון. הפרעוש עלה למקום השלישי אחרי אנדרס אינייסטה (638) וצ'אבי (767). אינייסטה הגיב לניצחון: "לספורטינג יש קבוצה טובה. אני חושב שהשגנו הרבה, אלה 3 נקודות שעוזרות לנו להיות בפסגה. אנחנו מנסים לעשות את כל מה שהמאמן מבקש מאיתנו. אנחנו מנסים להבין את דרך העבודה. הדבר החשוב ביותר הוא לעבוד טוב ולצבור ביטחון". לקשר היו בשורות חיוביות נוספות לאוהדים: "החוזה החדש? חדשות טובות יגיעו בקרוב"

גם ארנסטו ואלוורדה הגיב לניצחון: "ידענו שכדי לנצח נצטרך לסבול. האווירה הייתה מאוד חזקה, שלטנו במחצית הראשונה והיינו נחושים בכל המשחק. זה נכון שאנחנו בתקופה טובה, אבל אסור לנו לנוח". המאמן דיבר על התגובה של לואיס סוארס לחילוף: "עצבים? זה היה טיפשי. המשחק היה צמוד מדי. אין לחילוף שום סיבה אחרת".

סרג'יו בוסקטס אמר: "אני חושב שהיינו טובים יותר, אבל זה נכון שהיה לנו מזל עם השער ולאחריו סבלנו. שמרנו על רשת נקייה וזה ניצחון חשוב. זו והיא קשה. 8 ניצחונות רצופים? אני מקווה שהרצף לא ייפסק. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד. אנחנו מנסים להשתפר בכל משחק כקבוצה ורוצים ליהנות תוך כדי יישום הרעיונות של המאמן החדש".

More good news on the way for Barcelona ???? pic.twitter.com/tuBAbWhere

???? An amazing football match against a very strong team. Well done team ??. Proud! #For?aBar?a #FCBarcelona pic.twitter.com/nEFuxJ5NVZ

???? @andresiniesta8"It was quite a hard game for us. But this is the #UCL and the away matches are always difficult" ?? #SportingBar?a pic.twitter.com/JmKKcFW4hq