 קונטה: "הצניעות הביאה לצ'לסי את האליפות" 

צ'לסי הוכיחה אמש (רביעי) את כוחה האדיר, כשניצחה 1:2 את אתלטיקו מדריד וקילקלה לה את משחקה הראשון באירופה באצטדיון וונדה מטרופוליטנו החדש. מדובר בסה"כ בהפסד השני של הספרדים בבית בליגת האלופות, מאז מונה דייגו סימאונה למאמן (24 משחקים).

"צ'לסי הייתה טובה מאיתנו. הם תמיד היו יותר נינוחים. יש להם קבוצה מאוד חזקה ותחרותית. הם ניצחו אותנו בצדק. לסאול הייתה הזדמנות טובה לעשות 0:2, אבל שוב, הם היו טובים יותר מבחינה טקטית ופיזית. צריך לברך אותם", אמר סימאונה בסיום.

Atletico Madrid have lost just twice at home in the Champions League under Diego Simeone.



2014: 1-2 vs. Benfica

2017: 1-2 vs. Chelsea pic.twitter.com/YvQJNKLG4k — Squawka Football (@Squawka) 28 בספטמבר 2017

המאמן המנצח אנטוניו קונטה הגיב: "התכוננו למשחק בצורה טובה מאוד. השחקנים הראו תשוקה גדולה, רצון וריכוז על המגרש". המאמן נשאל האם צ'לסי יכולה לזכות בתואר: "צ'לסי חייבת להישאר צנועה. הצניעות הביאה לנו את הזכייה באליפות בעונה שעברה".

גם אדן הזאר התייחס לניצחון המרשים: "אנחנו מאוד מרוצים. היה משחק קשה מול אחת הקבוצות הטובות באירופה. הניצחון הגיע לנו. כבשנו פעמיים והיינו ראויים לכבוש יותר. אנחנו מאוד בטוחים בעצמנו. אנחנו משחקים בצ'לסי, אנחנו משחקים באחת הקבוצות הטובות בעולם. אנחנו רוצים לנצח בכל משחק".

את השער המנצח בדקה ה-94 כבש האיש למשימות מיוחדות מיצ'י באטשואי. מאז הגיע לקבוצה, החלוץ הבלגי כבש 50 אחוז מהשערים שלו (7) ב-10 הדקות האחרונות של המשחק. הוא כובש בכל 74.8 דקות בממוצע מאז הגיע למועדון - 1047 דקות ו-14 שערים. החלוץ הגיב לניצחון בסדרת ציוצים: "כצריך לנצח בדקה ה-94 של המשחק, תתקשרו אליי".

When the game needs a 94th minute winner ??? call me #Batsman ?????? pic.twitter.com/b3kRxzfq9Y — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 בספטמבר 2017

More seriously, Im happy to score the winning goal but what a great game we had !!! Terrific team performance enjoyed it all ?????? #KTBFFH pic.twitter.com/TnQOSxEcgN — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 בספטמבר 2017