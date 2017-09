 רובן: "תומך באנצ'לוטי? לא אענה על זה" 

באיירן מינכן ספגה מכה לא פשוטה אמש (רביעי) כשהפסידה 3:0 לפאריס סן ז'רמן. הקבוצה של קרלו אנצ'לוטי לא נראית טוב בתקופה האחרונה והמאמן סופג ביקורות בעקבות היכולת. אריאן רובן, שעלה מהספסל, הגיב לשאלה "האם הוא תומך באיטלקי?", והגיב: "לא אענה על השאלה הזאת. אנחנו צריכים להישאר ביחד כקבוצה".

אנצ'לוטי עצמו אמר אחרי המפלה: "השער המוקדם אילץ אותנו לשחק יותר התקפי. היו לנו מצבים טובים, אבל לא היינו יציבים במניעת המתפרצות. פ.ס.ז' מאוד חזקה. ניימאר, אמבפה וקבאני כל כך מסוכנים. קשה לעצור אותם כשיש להם את השטח להציג את היכולות שלהם".

האיטלקי דיבר על ההחלטה לספסל את רובן ופרנק ריברי: "המטרה שלנו הייתה לשלוט במרכז השדה, להחזיק הרבה בכדור. היינו צריכים יותר שחקנים באמצע. חשבתי שאנחנו יכולים לנצח, זה נכון ששניהם שחקנים מצוינים. הם היו על הספסל, אבל בכל משחק יש שחקנים טובים על הספסל. ככה זה בקבוצות הגדולות, זו העבודה שלי".

