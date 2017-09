 "כולנו שונים, אבל על המגרש עובדים ביחד" 

פאריס סן ז'רמן גילתה אמש (רביעי) שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם משברים היא פשוט לנצח. ובגדול. הקבוצה מבירת צרפת מחצה 0:3 את באיירן מינכן, נשארה מושלמת בליגת האלופות וזכתה לחיוכים מצד וניימאר שחגגו עם שערים משלהם.

קבאני רשם ציון דרך כשהפך לשחקן החמישי בהיסטוריית ליגת האלופות שכובש בשישה משחקים רצופים. האורוגוואי ששם את המחלוקות בצד וחיבק את סיפר בסיום: "כולנו שונים ויש לנו דרך אחרת בה אנחנו חיים ורואים דברים, אבל כשאנחנו על המגרש, צריך לעבוד ביחד. זה כמו משפחה, רק שהמטרה שלנו היא לנצח".

6 - E Cavani is only the 5th different player to score in 6 consecutive CL games (van Nistelrooy, Chamakh, Yilmaz and C Ronaldo). Elevated. pic.twitter.com/3wkkOwjPw3