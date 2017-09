 הערעור נדחה, חמד הורחק מ-3 משחקים 

נענש בחומרה. לא יעמוד לרשות ברייטון בשלושת המשחקים הקרובים, לאחר שבהתאחדות האנגלית החליטו לדחות את ערעורו במקרה הדריכה על רגלו של שחקן ניוקאסל, דיאנדרה ידלין. המשמעות היא שהחלוץ יחמיץ את המשחקים הקרובים של המועדון מול ארסנל ו-ווסטהאם בחוץ ומול אברטון בבית.

"אני מקבל את ההחלטה, אבל לא מסכים איתה", הגיב החלוץ הישראלי בחשבון הטוויטר שלו, "מצער מאוד שאאלץ להחמיץ שלושה משחקים. החברים שלי והשחקנים לקבוצה שמכירים אותי יודעים שזה לא בטבע שלי לפגוע בכוונה בשחקן אחר. אנצל את הזמן כדי לחזור יותר חזק ובכושר ולהבקיע שערים עבור ברייטון בפרמייר ליג".

השופט, אנדרה מארינר, לא הגיב לאירוע בזמן אמת, אך חמד נתפס בעדשת המצלמה ובהתאחדות האנגלית החליטו להענישו. "הרגשתי משהו על הרגל שלי", סיפר ידלין לאחר האירוע, "לא ראיתי שום דבר. אני לא יודע, זה לא באמת חשוב. בין אם זה היה מכוון או בטעות, זה לא משנה עכשיו אבל אני בטוח שמי שאחראי על הענישה בדברים האלה יגיע למסקנות".

עבור חמד מדובר במכה לא פשוטה. חלוץ הנבחרת הצליח לבסס את מעמדו בהרכב ברייטון עם פתיחת מצויינת לעונת הבכורה שלו בפרמייר-ליג. הוא כבש בניצחון 1:3 על ווסט ברומיץ' ובמחזור האחרון הוסיף שער ניצחון על ניוקאסל, שלקראת סיומו ארעה התקרית שהובילה להרחקתו משלושה משחקים.

