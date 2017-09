 דיווח: בנג'מין מנדי בחוץ ל-9 חודשים 

מכה קשה למנצ'סטר סיטי ובנג'מין מנדי. הדיווחים האחרונים בממלכה הבריטית מספרים שהמגן הצרפתי ייעדר לתקופה של 9 חודשים לאחר שמבדיקה שעבר התברר שקרע את הרצועה הצולבת בברך.

מנדי, שהגיע בקיץ ממונאקו תמורת 52 מיליון ליש"ט והפך לשחקן ההגנה היקר בהיסטוריה, נפצע במהלך ה-0:5 על קריסטל פאלאס במחזור האחרון בפרמייר ליג ויצא כבר בדקה ה-18. אמש (שלישי), המגן יצא לבדיקות בקליניקה בברצלונה כדי לפגוש מומחה שיאבחן את פציעתו.

התוצאות הסופיות של הבדיקות עדיין לא נחפשו, אבל המאמן פפ גווארדיולה כבר אישר אחרי הניצחון על שחטאר דונייצק, שהוא צפוי להיעדר למספר חודשים. כאמור, במקרה הגרוע ביותר מנדי לא יוכל לשחק למשך 9 חודשים.

אם החדשות הרעות אכן יתממשו, הצרפתי צפוי להחמיץ את כל עונת 2017/18, כאשר גם ההשתתפות במונדיאל ברוסיה נמצא בסכנה.

