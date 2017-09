 צפו: ורנר ביקש להתחלף בשל הרעש באיסטנבול 

חלוצה של לייפציג טימו ורנר ביקש אתמול (שלישי) להתחלף משום שלא היה מסוגל לסבול את הרעש העצום באצטדיון של בשיקטאש. הגרמני הבינלאומי בן ה-21 יצא כבר בדקה ה-32 במהלך ההפסד 2:0 לקבוצה הטורקית.

ורנר ניסה לשחק עם אטמי אוזניים שיחסמו את הרעש שיצרו האוהדים, אבל הדבר לא עזר לו להרגיש בנוח בטריטוריה העוינת באיסטנבול. כפי שניתן לראות בווידאו, החלוץ ניסה לכסות את אוזניו עם ידיו ונראה סובל לפני שעזב את המגרש.

Timo Werner requested to be subbed off, the noise at the stadium was causing him problems. pic.twitter.com/CMKmhkFBLe