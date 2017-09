 קלופ: "ליברפול עשתה מספיק כדי לנצח" 

טוטנהאם ומנצ'סטר סיטי נותרו מושלמות גם אחרי המחזור השני בליגת האלופות. התרנגולים הביסו 0:3 את אפואל ניקוסיה בקפריסין, בזמן שהחבורה של פפ גווארדיולה השיגה 0:2 ביתי מול שחטאר דונייצק. במקביל, ליברפול המשיכה לאגזב עם תיקו שני ברציפות, הפעם 1:1 מול ספרטק מוסקבה בחוץ.

שימו לב לנתון הבא שמעיד על בעיית הכיבושים של המייטי רדס. השחקנים של יורגן קלופ כבשו רק שישה שערים מתוך 121 הבעיטות האחרונות שלהם לשער בששת המשחקים האחרונים, בהם ניצחו רק באחד. "עשינו מספיק כדי לנצח. הגענו ל-5 מצבים של 100 אחוז ולא הצלחנו לכבוש, זו האכזבה הכי גדולה. ראיתי דברים טובים, זה לא היה משחק מושלם, אבל כן ראיתי דברים חיוביים", אמר מאמן האדומים אחרי המשחק.

Liverpool's Last 6 Games:



?? 121 Shots

?? 6 Goals

?? 13 Conceded

?? 1 Win pic.twitter.com/xEQ9A75LPP — SPORF (@Sporf) 26 בספטמבר 2017

הארי קיין המשיך את העונה הנפלאה שלו עם שלושער אדיר מול הקפריסאים. החלוץ האנגלי כבש ברגל ימין, רגל שמאל ובראש והצעיד את הלונדונים לפתיחה מצוינת של שלב הבתים. קיין כבש את השלושער השישי שלו בשנת 2017 ובסה"כ הרשית 32 פעמים ב-30 משחקים השנה.

"אני מאוד גאה בשלושער, הראשון שלי בליגת האלופות והשלושער המושלם הראשון שלי בקריירה", אמר החלוץ. המאמן מאוריסיו פוצ'טינו התייחס ליכולת של קבוצתו: "זה היה משחק שהיינו חייבים לנצח בו. יש עוד דרך ארוכה, אבל התחלנו עם שני ניצחונות וזה חשוב לנו".

Left foot ??

Right foot ??

Header ??



Harry Kane scored a perfect hat-trick to give Tottenham victory in Nicosia.https://t.co/EeyiP6E97E pic.twitter.com/13ztDhHhBo — BBC Sport (@BBCSport) 26 בספטמבר 2017

Happy to clap this man off with the match ball @HKane ???????? big win for us and top support, safe journey home pic.twitter.com/SV5v8VOAEI — Kieran Trippier (@trippier2) 26 בספטמבר 2017

הקבוצה של גווארדיולה נמצאת בכושר מעולה, כשניצחה בפעם השביעית ברציפות בכל המסגרות, תוך כדי שהיא כובשת 26 שערים וסופגת 2 בלבד.

"ניצחנו קבוצה מצוינת. יש להם שחקנים נהדרים והם מאוד מאורגנים. כל הכבוד להם. מגיע המון קרדיט לשחקנים, הם עבדו קשה כדי לנצח. זו תוצאה טובה עבורנו. זו הפעם הראשונה שניצחנו את שני המשחקים הראשונים בצ'מפיונס, ננסה להשיג את השלישי". אמר הספרדי.

The boss LOVED it!! How did you celebrate? Tag #wearecity and let us know! ?? pic.twitter.com/Busbh5ac6B — Manchester City (@ManCity) 26 בספטמבר 2017

You voted @debruynekev tonight's Man of the Match! What a goal!! What a player!! #cityvfcsd pic.twitter.com/u80PZDsSD0 — Manchester City (@ManCity) 26 בספטמבר 2017