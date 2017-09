באופן שלא מפתיע יותר מדי אנשים, כוכב המשחק אתמול (שלישי) בניצחון הענק של ריאל מדריד 1:3 על דורטמונג בחוץ, היה כריסטיאנו רונאלדו. הכוכב שוב הוכיח כמה הוא גדול וכבש צמד בדרך להופעה מספר 400 במדי הבלאנקוס, עם שער 110 בליגת האלופות. בסיום המשחק התראיין הפורטוגלי וסיפק ראיון עצבני למדי.

"אני מוכיח כל משחק מי אני. אני מופתע ממה שחושבים עליי בציבור. המספרים שלי מדברים בעד עצמם. אני מאוד שמח על ההופעה ה-400 שלי ועל השער ה'לא יודע כמה'. אלה שמדברים עליי יודעים יותר טוב ממני. אני בכושר טוב ועם ראש נקי. אני שמח".

הפורטוגלי נשאל על הקיץ האחרון והשמועות על עזיבה: "לא שמעתם מהפה שלי שאני לא שמח בריאל מדריד. אנשים בעולם מדברים על 'כריסטיאנו' כל יום. אם הייתי עונה לכולם, הייתי חייב בשביל התקשורת, אבל אני חי בשביל הכדורגל. לפעמים זה מתחיל בפורטוגל, לפעמים בספרד, גרמניה. כל מה שנושא את השם 'כריסטיאנו' הוא חדשות בעולם. כשאתה גדול, אנשים מדברים עליך".

