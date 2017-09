 ראמוס: "נגעתי ביד, אבל זה לא היה מכוון" 

כשהמצב בזירה המקומית לא מזהיר, יכולה לשמוח על כך שיש לה את ליגת האלופות. הבלאנקוס גברו אמש (שלישי) 1:3 על ורשמו ניצחון שני בשלב הבתים. גארת' בייל השתיק את המבקרים עם שער ובישול, בעוד כריסטיאנו רונאלדו חגג צמד בהופעה ה-400 שלו במועדון.

סופגת הרבה ביקורות על פתיחת העונה הרעה שלה, ואפשר להגיד שהיא הצליחה לעמעם אותן. "אחרי כל מה הדיבורים מסביב רצינו לשים את הכל בצד ולחזור לכדורגל הרגיל שלנו שלקח אותנו להישגים", סיפר בסיום. "רצינו להראות את המיטב של מדריד, עם הרבה אופי והשגנו הרבה מורל. אפילו שזה רק שלב הבתים, היה לנו חשוב לשחק טוב".

אחד הרגעים השנויים במחלוקת של המשחק הייתה נגיעת היד של קפטן ריאל ברחבה, שלא זיכתה את דורטמונד בפנדל. "זה נכון שנגעתי ביד, אבל הכל קרה מאוד מהר", הודה ראמוס. "הכדור תפס אותי בהפתעה וזה לא היה מכוון. אני לא חושב שהייתה סיבה לשרוק על כזה דבר".

גם הערב, רונאלדו הגיע לציון דרך מרשים כשהעלה את מאזנו ל-25 שערים מול קבוצות גרמניות. בנוסף זאת הייתה הפעם השישית בשבעת המשחקים האחרונים בליגת האלופות בה כוכב מסיים עם יותר משני שערים, וזה היה המשחק ה-70 בליגת האלופות בו הוא כובש.

